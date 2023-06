Selena Gomez posa a bordo de un yate, usando un ajustado traje de baño negro

Para comenzar el verano Selena Gomez ha sacado su lado sexy, pues a través de sus historias de Instagram compartió una fotografía en la que aparece de rodillas y a bordo de un yate, usando un ajustado traje de baño de color negro que resaltó al máximo sus curvas. View this post on Instagram A post shared by Bikini and Fitness Body 👙🩱 (@bikini__mood)

La cantante tiene más de 58 millones de seguidores en TikTok, y a todos ellos complació en un video que la muestra luciendo sus atributos al usar un ajustado top blanco, mientras se arregla en una tienda de ropa. View this post on Instagram A post shared by S♥️E♥️L♥️E♥️N♥️A♥️T♥️O♥️R♥️S🌀 (@rare_selena19)

Selena Gomez estuvo viviendo en París durante tres meses, pues trabajó en la película “Emilia Pérez”, en la que lleva uno de los roles protagónicos, compartiendo créditos con Edgar Ramírez, Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón. Ella aprovechó su estancia en esa ciudad para grabar su esperado nuevo álbum y hasta cambió su look, pues ahora usa su cabello rubio, tal y como lo dejó ver en una de las fotografías que recientemente publicó en Instagram.

