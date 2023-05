Selena Gomez será la conductora de dos programas de cocina para The Food Network

El show “Selena + Chef”, conducido por Selena Gomez, ha tenido mucho éxito en la plataforma HBO Max a lo largo de cuatro temporadas, y ahora el canal de televisión The Food Network prepara no uno, sino dos programas en los que la actriz volverá a mostrar qué tan hábil es en la cocina.

Uno de los shows (aún sin título) mostrará a Gomez visitando las casas de los mejores chefs, para ponerlos a prueba tanto con recetas populares como con las que han ganado premios. El otro proyecto, “Sweet showdown”, se centrará en la época navideña, especialmente en la tradición Elf on a shelf, en la que un elfo vigila que los niños se hayan portado bien a lo largo del año para recibir regalos de Santa Claus. Así, se presentarán recetas para preparar caramelos, galletas y pasteles; el estreno está programado para noviembre o diciembre de este año.

La tercera temporada de la serie de televisión “Only murders in the building”, protagonizada y producida por Selena, se estrenará el 8 de agosto en la plataforma Hulu. Eso le permitirá a la cantante (quien ya trabaja en su próximo álbum) contar con tiempo para los programas de The Food Network, que prometen reforzar su popularidad entre el público este otoño.

