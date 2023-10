Selena Gomez anuncia su programa de cocina navideña, que se estrenará en noviembre

Selena Gomez ha obtenido mucho éxito con su programa de televisión “Selena + Chef”, en el que prepara platillos de todo tipo. Pero ahora tiene listo un especial de cuatro episodios para la temporada navideña, titulado “Home For The Holidays”, y que será estrenado tanto en el canal The Food Network como en la plataforma HBO Max el 30 de noviembre.

Los chefs Eric Adjepong, Alex Guarnaschelli, Michael Symon y Claudette Zepeda son los encargados de preparar junto con la actriz platillos para las fiestas, y el menú no podía ser más atractivo: Roast beef y puré de papá; bistec con langosta; tamales navideños, y un brunch de camarones con sémola de plátano ideal para la celebración de fin de año.

Selena Gomez se encuentra muy entusiasmada con esta edición especial de “Selena + Chef”, y en un comunicado a Variety comentó: “Las fiestas navideñas siempre han significado mucho para mí. Fue un honor tener a estos increíbles chefs en mi cocina para enseñarme cómo preparar algunas de sus comidas favoritas y lo que hace que las celebraciones sean especiales para ellos”.

