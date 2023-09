Selena Gomez declara que no volverá a ver su documental “My Mind & Me”

Durante años la cantante Selena Gomez lidió con problemas de salud mental, y eso fue expuesto en el documental de Apple TV+ “My Mind & Me”, estrenado en 2022. Ahora comentó que no volvería a ver ese filme, porque resultaría demasiado doloroso para ella soportar las escenas.

Gomez acudió a una conferencia sobre música y salud organizada en Los Ángeles por la empresa Thrive Global, y dijo que en un principio no era su intención que el documental -en el que se muestra cuando es diagnosticada con bipolaridad- se diera a conocer: “Yo estaba en contra de ello. Hubo un período de tiempo muy largo en el que simplemente no sabía si era una buena idea…no sabía si eso pondría en peligro cosas en mi vida, dejando que la gente entrara en mi vida. Y luego, en el momento en que se estrenó…no tenía otra opción en ese momento. Y me sentí aliviada. Sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima”.

La cantante de 31 años está orgullosa del trabajo final, pero aseguró que no lo volvería a ver: “Sentí que tenía que decir cosas que había estado guardando durante años. Nunca volveré a verlo, es muy difícil para mí, pero estoy muy orgullosa del documental. No podría haber tenido más suerte al contar con la gente que trabajó conmigo. “My Mind & Me” fue dirigido por Alek Keshishian, y la canción tema, interpretada por la propia Selena, se convirtió en un éxito menor en diciembre del año pasado.

Sigue leyendo: