Selena Gomez borra una foto de su cuenta de Instagram, tras ser acusada de violar las reglas de la huelga de actores

La huelga de actores y guionistas de Hollywood continúa, pero cuenta con estrictas reglas que prohíben a los miembros del sindicato dar entrevistas para promocionar algún trabajo o bien publicar en sus redes sociales fotografías difundiendo una película o un programa de televisión. Debido a ello, Selena Gomez se vio obligada a borrar de su cuenta de Instagram una imagen que la mostraba en una escena de la serie que protagoniza, “Only murders in the building”.

Al momento de ser retirado el post ya contaba con más de un millón de likes en esa red social; Gomez etiquetó la cuenta oficial de la serie y escribió el mensaje “extrañando y queriendo”. Todo ello generó quejas de seguidores, quienes la acusaron de violar las reglas de la huelga del Sindicato de Actores y la Federación Eastadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG y AFTRA, respectivamente, por sus siglas en inglés).

Mientras tanto, la tercera temporada de “Only murders in the building” continúa transmitiéndose en Estados Unidos a través de la plataforma Hulu. Hasta el momento Selena Gomez no ha hecho alguna declaración por el incidente, pero en su faceta de cantante sí puede promocionar su más reciente sencillo “Single soon”, que debutará la próxima semana en la lista Hot 100 de Billboard.

Sigue leyendo: