Selena Gomez felicita a través de Instagram a Francia Raisa por su cumpleaños

En 2017 Francia Raisa le donó a Selena Gomez un riñón, pero el año pasado declaraciones de la cantante a la revista Rolling Stone (en las que decía que Taylor Swift era su única amiga en la industria) provocaron la molestia de la actriz, quien escribió en Instagram que esos comentarios le parecían “interesantes”. Días después Gomez se disculpó, escribiendo: “Perdón, no mencioné a cada persona que conozco”.

Ahora, la protagonista de la serie de televisión “Only murders in the building” recurrió a esa red social para desearle un feliz cumpleaños a Raisa, acompañando unas fotos que las muestran juntas con el mensaje: “El más feliz de los cumpleaños para este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida. Te amo”. ❤️

El pasado 22 de julio Selena Gomez celebró en grande su cumpleaños número 31, con una fiesta a la que acudieron famosas como Karol G, Paris Hilton y Christina Aguilera. Francia Raisa no estuvo presente en ese evento, y hasta el momento no ha hecho algún comentario al reciente post de Selena, pero sí publicó en su propia cuenta de Instagram una foto en la que aparece luciendo su figura en un bikini de hilos de color naranja, con el mensaje: “Si no estoy usando un bikini en mi día de cumpleaños, entonces no es mi cumpleaños”. View this post on Instagram A post shared by Francia Raísa (@franciaraisa)

