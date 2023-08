Selena Gomez se muestra en la cama comiendo tacos, cubriendo su cuerpo con una toalla

Selena Gomez se distingue por publicar en Instagram fotografías en las que aparece realizando actividades cotidianas, y ahora complació a sus fans con una imagen en blanco y negro que la muestra después de ducharse, sentada en la cama y con su cuerpo cubierto con una toalla mientras come unos tacos. Ella escribió en sus historias de esa red social: “Mi desayuno favorito”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz y cantante de 31 años acude cada semana al gimnasio, y en otro clip se dejó ver mientras ejercitaba su abdomen y piernas en una máquina de Pilates. Ella luce muy divertida mientras usa unos pantalones holgados y un top gris. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

El 8 de agosto se estrenó la tercera temporada de “Only murders in the building”, la exitosa serie de televisión que Selena Gomez protagoniza junto con Martin Short y Steve Martin. La cuenta oficial de Instagram del programa compartió un video en el que ellos aparecen, pero se aclara que el promocional fue grabado en marzo, mucho antes de que comenzara la huelga de actores y guionistas de Hollywood. View this post on Instagram A post shared by Only Murders in the Building (@onlymurdershulu)

Sigue leyendo: