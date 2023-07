Selena Gomez se luce en ropa interior mientras pasea a bordo de un yate

Selena Gomez siempre impacta con sus publicaciones en Instagram, y ahora se dejó ver mientras paseaba a bordo de un yate. Era tanto el calor que en un momento prefirió bajar su overol de mezclilla para dejarse fotografiar en ropa interior de color rosa, luciendo sus atributos. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella cantante celebró en compañía de amigas y lució muy relajada, posando sin gota de maquillaje para un clip que compartió en sus historias de esa red social. El paseo fue una de las muchas celebraciones que ha tenido por su cumpleaños número 31, lo cual no significa que haya dejado sus proyectos profesionales, como la grabación de su próximo álbum, que casi está terminado. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Selena no podía perderse “Barbie”, la película de la temporada, y al ir a verla optó por un minivestido de seda. Las fotos que compartió obtuvieron más de seis millones de likes, y el mensaje con el que las acompañó fue: “Los miércoles usamos rosa”. View this post on Instagram A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

