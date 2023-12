Estos fueron los 10 álbumes mejor vendidos de 2023 en Estados Unidos

La revista Billboard publicó el listado de los álbumes más vendidos en Estados Unidos en 2023, y Taylor Swift ocupó dos de las posiciones en el Top 10; también destacaron Bad Bunny, SZA y Travis Scott.

Morgan Wallen, el cantante de country ganador de 11 premios Billboard y quien ocupó el número 1 en el listado de las canciones más populares de 2023 con “Last Night”, también se encuentra en el primer lugar de la lista anual de los 200 álbumes con las mejores ventas, con One Thing at a Time; estuvo 16 semanas en lo alto de los charts. Su producción Dangerous: The Double Album terminó en el número 5.

Swift, quien irónicamente hizo el crossover del country al pop hace ya varios años, obtuvo la segunda posición con su álbum Midnights, pero en el noveno puesto se colocó Lover, su disco de 2019. La razón por la que esa producción obtuvo excelentes ventas cuatro años después de su lanzamiento es debido a que una de las canciones que incluye, “Cruel Summer”, es con la que la artista abría sus conciertos en su gira mundial, lo cual provocó que el público convirtiera a ese track en un éxito.

La cantante SZA obtuvo este año su primer álbum número 1 en ventas, titulado SOS; sus buenas ventas hicieron que ocupara el tercer lugar en el listado anual. El rap también estuvo presente, ya que Her Loss, un disco que marca la colaboración entre Drake y 21 Savage, consiguió el número 4 de 2023. El reguetonero más exitoso, Bad Bunny, también logró llevar su producción Un Verano Sin Ti a las listas de los mejores vendidos del año, terminando en el séptimo lugar.

Otro álbum de country, American Heartbeat, de Zach Bryan, ocupa el número 8, y cerrando el Top 10 está Utopia, del rapper Travis Scott. En total, Taylor Swift colocó 10 álbumes en el listado anual del Billboard 2023; estos fueron Speak Now (lugar 115), Fearless (Taylor’s Version) (lugar 43), Evermore (lugar 29), Reputation (lugar 21), Red (Taylor’s Version) (lugar 17), 1989 (lugar 16), Folklore (lugar 12), Speak Now (Taylor’s Version) (lugar 11), Lover (lugar 9) y Midnights (lugar 2).

Sigue leyendo: