Estas fueron las películas más vistas de 2023 en Estados Unidos

Como cada año, el sitio Mojo da a conocer el listado de las películas más exitosas en Estados Unidos, y en 2023 la ganadora indiscutible fue “Barbie”, cinta protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, que obtuvo un total de $636,220,453 millones de dólares en las taquillas.

El segundo puesto lo ocupa el filme de animación “The Super Mario Bros. Movie”, con $574,934,330 millones de dólares, mientras que “Spider-Man: Across The Spider Verse”, consiguió $381,311,319 millones. Fue la primera película de superhéroes en el Top 10, seguida de “Guardians Of The Galaxy Vol. 3”, con $358,995,815 millones de dólares en boletaje.

La superproducción “Oppenheimer”, estrenada en la misma fecha que “Barbie” (21 de julio), tuvo una extraordinaria aceptación entre el público, lo que dio pie al fenómeno de Internet conocido como Barbenheimer. La película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy termina en el quinto lugar del año, con $326,094,985 millones de dólares en taquillas. El sexto lugar es para “The Little Mermaid”, de Walt Disney Pictures, con $298,172,056 millones.

“Avatar: The Way Of The Water”, dirigida por James Cameron, se estrenó en diciembre del año pasado, pero su éxito continuó en 2023, con suficientes ganancias ($283,067,859 millones de dólares) para colocarse en el puesto 7; otra cinta de superhéroes, “Ant-Man And The Wasp: Quantumania”, obtuvo $214,504,909 millones, y con ello el octavo lugar.

Por último, “John Wick: Chapter 4”, con Keanu Reeves, recaudó $187,131,806 millones de dólares en boletaje, para finalizar en el noveno lugar, y le sigue “Sound Of Freedom”, una película acerca de la trata de personas, con $184,177,725 millones. Tanto “Barbie” como “Oppenheimer” son las películas favoritas para obtener nominaciones al premio Oscar el año próximo.

