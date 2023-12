La compañía Disney perderá los derechos del personaje Mickey Mouse el año próximo

Mickey Mouse, el personaje animado que desde 1928 se convirtió en una imagen emblemática de la compañía Disney, pasará a ser del dominio público a partir del 1 de enero de 2024, ello debido a que sus derechos de copyright expirarán.

Cabe mencionar que la versión del simpático ratón que tendrá esos cambios legales será únicamente la que se presenta en los cortometrajes de 1928 “Plane Crazy”, “The Gallopin’ Gaucho” y “Steamboat Willy”, este último un clásico en la historia de Disney. Las demás versiones del personaje continúan siendo propiedad de la compañía.

El primer día de cada año se celebra el Día Del Dominio Público, y el Centro Duke da a conocer qué obras están disponibles para ser retomadas por otros artistas. Para 2024 habrá otro personaje de Disney que pasará a ser del dominio público: se trata de Tigger (de las aventuras del oso “Winnie The Pooh”), también creado en 1928. En 2022 los derechos de Winnie The Pooh expiraron, y es por ello que el director Rhys Frake-Waterfield lo modificó para la película de terror “Blood And Honey”, que obtuvo malas críticas.

Conocido por ser la mascota de The Walt Disney Company, Mickey Mouse se distingue por ser un héroe que enfrenta problemas junto con su perro Pluto y su novia Minnie Mouse. Es amigo de Donald Duck, de la novia de éste, Daisy Duck, y del perro Goofy. Una de sus apariciones más memorables en cine es durante una secuencia de la película de 1940 “Fantasia”, en la que se muestra como el asistente de un hechicero, con la pieza “The Sorcerer’s Apprentice” de Paul Dukas como fondo musical.

El personaje ha aparecido tanto en cómics como en películas y series de televisión muy populares, como “The Mickey Mouse Club” y “Mickey Mouse Clubhouse”. También ha tenido una transformación en cuanto a su vestuario y complexión; la más reciente es la del animador Paul Rudish, en la que vuelve a usar sus zapatos amarillos, guantes blancos y pantaloncillos rojos.

