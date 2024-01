“A mi papá lo asesinaron”: hijo del legendario Christian Benítez lanza fuerte comentario sobre la muerte del “Chucho”

Christian Benítez fue uno de los jugadores más respetados del fútbol mexicano. El paso de “Chucho” por la Liga MX dejó una huella imborrable. Sin embargo, luego de más de 10 años de su muerte, el hijo del legendario delantero ecuatoriano aseguró que su padre fue asesinado.

Con tan solo 27 años y un rendimiento excepcional en una liga de nivel como la mexicana, Christian Benítez cortó su carrera abruptamente. En julio de 2013, desde Qatar, se conoció la noticia del fallecimiento del “Chucho”.

Los reportes de aquel suceso indicaron que el exfutbolista de las Águilas del América habría muerto a causa de un paro cardíaco. Esta condición se habría generado tras sufrir grandes dolores en la zona abdominal que estaba relacionado con una apendicitis.

Al no haber sido tratado a tiempo, el “Chucho” habría sufrido una peritonitis antes del infarto. Una segunda autopsia habría revelado que el delantero, que para aquel entonces tenía 27 años, padecía de un problema en su arteria coronaria. Sin embargo, Fabiano Robinho Benítez, hijo de Christian, no confía en esas versiones.

“Cuando papá fallece era muy niño, tenía 10 años. Yo solo quería a mi papá, no sabía de maldad en el mundo. Cuando crecí me fui haciendo preguntas. En redes hay tantas cosas, pero nadie sabe la verdad“, indicó Fabiano en una entrevista para Studiofutbol.com.ec.

🚨😳 “ESTOY SEGURO QUE A MI PAPÁ LO ASESINARON”



🗣️ Dura confesión de Fabiano Benítez, hijo de Christian Benítez 🇪🇨, en #FútbolSinCassetteSF.



“He obtenido documentos… no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro que a mi papá lo asesinaron”. pic.twitter.com/S9gBZ8xqLc — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) January 23, 2024

Más allá de no creer en las versiones oficiales sobre la muerte de su padre, Fabiano Benítez va mucho más allá en sus teorías. El hijo del “Chucho” aseguró que ha recibido documentos que sustentaría su versión de que su padre fue asesinado en Qatar.

“El instinto de uno, como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció. Era un joven sano, que no tomaba (alcohol), que estaba para su familia. Me voy haciendo preguntas y digo, ¿por qué? O sea ¿Cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro, que a mi papá lo asesinaron“, sentenció.

Christian Benítez fue una perdida muy grande para el mundo del fútbol. Entre el Santos Laguna y las Águilas del América, el “Chucho” jugó 189 partidos en el balompié azteca. El atacante ecuatoriano marcó la sorprendente cifra de 110 goles y concedió 40 asistencias.

Con la selección de Ecuador, Benítez también fue un jugador destacado. Con 60 partidos con la camiseta de La Tri, el “Chucho” marcó 24 goles. Su pérdida fue un duro golpe para los amantes de este deporte. Con tan solo 27 años, Benítez tenía una larga carrera por delante para hacer su leyenda cada vez más grande.

