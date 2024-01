Ricardo Ferretti arremete contra las Águilas del América

Ricardo Ferretti es uno de los entrenadores más respetados de la Liga MX. A pesar de que sus dos últimas pasantías por el fútbol mexicano no fueron tan exitosas, con los Bravos de Juárez y Cruz Azul, no deja de ser un estratega de renombre en México. En su nueva etapa como analista, el “Tuca” arremetió contra la grandeza de las Águilas del América.

El experimentado entrenador brasileño es caracterizado por tener polémicas declaraciones. En primera instancia, el Tuca emitía sus fuertes sentencias como estratega y ahora las difunde como analista de la cadena ESPN.

En un debate para Fútbol Picante, Ricardo Ferretti fue cuestionado sobre cuál era el equipo más grande de todo el fútbol mexicano. El estratega brasileño eligió a las Chivas de Guadalajara. Sin embargo, su decisión fue cuestionada por los presentes.

AMÉRICA, EL MÁS GRANDE DE MÉXICO🏆🦅🥳



Con el título 14 del América en la Liga MX, estos son los equipos más ganadores en la historia del Fútbol Mexicano 👇



🦅🏆 América (14 títulos de Liga MX)

🐐🏆 Chivas (12 títulos)

👹🏆 Toluca (10 títulos)

🚂🏆 Cruz Azul (9 títulos) pic.twitter.com/Uf0aIRuo4a — Somos La Reta 🇲🇽 (@SomosLaReta) December 18, 2023

Álvaro Morales, Dionisio Estrada y Sergio Dip cuestionaron la respuesta del Tuca. Los analistas consideraban que el brasileño tenía esa concepción únicamente porque no había tenido la oportunidad de comandar un proceso en Las Águilas del América. Esto hizo que Ricardo Ferretti fuese más contundente en sus declaraciones.

“Ni lo voy a dirigir (al América), no me interesa, es un equipo molero para mí… no soy aquel (Hugo Sánchez), ya sabes, yo los colores universitarios, Chivas, Tigres, no voy al América”, sentenció.

¿Cuáles equipos ha dirigido Ricardo Ferretti?

Ricardo Ferretti comenzó oficialmente su carrera como entrenador en los banquillos de México en 1996. Desde entonces el estratega brasileño a dirigido a 6 equipos dentro del fútbol mexicano.

Su primera experiencia en la Liga MX fue con las Chivas de Guadalajara, club en el que estuvo durante tres años en su primera etapa como entrenador en el fútbol mexicano. Luego de aquel debut, el Tuca tuvo su primera experiencia con Tigres de la UANL.

El siguiente paso en la carrera de Ricardo Ferretti fueron los Diablos Rojos del Toluca, equipo en el que estuvo poco más de un año. Su siguiente proceso fue al mando del Monarcas Morelia en la temporada 2004/2005.

En enero de 2006 volvió a tener una breve pasantía con los Tigres de la UANL, antes de tener un extenso proceso con los Pumas de la UNAM, equipo al que dirigió durante 1,460 días.

Finalmente, Ricardo Ferretti volvió a los banquillos de Tigres de la UANL para asumir el proceso más largo de su historia como entrenador. El Tuca dirigió al conjunto felino desde julio de 2010 hasta junio de 2021. Tras esa larga experiencia en Tigres, el experimentado entrenador brasileño tuvo un par de breves ciclos al frente de los Bravos de Juárez y Cruz Azul.

Tras 11 años y 10 trofeos, Ricardo Ferretti se despide de Tigres UANL. El estratega detrás de uno de los equipos más dominantes que se han visto en la liga mexicana. Gracias por tanto, ‘Tuca’. pic.twitter.com/JDYlc1wEy6 — Mundialistas (@Mundialistas) May 9, 2021

En toda la extensa trayectoria del Tuca, en la que también figura la selección mexicana en dos ocasiones, no hay registros de Ricardo Ferretti al mando de las Águilas del América. Esta sería la razón, según los analistas de ESPN, por la que Ricardo Ferretti no considera a los azulcremas como el equipo más grande dentro de la Liga MX.

