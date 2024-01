Kate del Castillo protagonizará la bioserie de la cantante Chavela Vargas

Kate del Castillo compartió en sus historias de Instagram que protagonizará una bioserie de la cantante Chavela Vargas, que será producida por las compañías Caracol TV y Miracol Media.

La serie “Chavela” tendrá ocho episodios y mostrará varias etapas de la vida de Vargas, cantante del género ranchero que nació en Costa Rica en 1919 pero que adoptó la nacionalidad mexicana. Se distinguía por usar un jorongo y prendas de hombre, siendo ovacionada por el público por sus singulares interpretaciones de clásicos como “Un Mundo Raro”, “La Llorona” y “No Volveré”.

La directora del proyecto será Arantxa Echevarría, quien ganó en 2019 el premio Goya por la película “Carmen y Lola”. “Chavela” estará basada en el libro Dos Vidas Necesito. Las Verdades de Chavela, escrito por María Cortina; aún no se ha dado a conocer cuándo comenzarán las grabaciones.

Por su parte, Kate comentó a Variety la importancia de este nuevo reto en su carrera: “Es un honor y un gran desafío tener la oportunidad de retratar a una mujer como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices. Eso es lo que busco, como actriz me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, lo bueno, lo malo y lo peor. Su poesía y esoterismo. Me parecen fascinantes, junto con su amor y pasión por el tequila. Me da miedo, y por eso lo acepté. Hay mucho que aprender de Chavela, empezando por su libertad”.

La vida de Chavela Vargas (quien murió en México en 2012) está marcada por desilusiones y alcoholismo, pero eso no opacó su fama, que aumento en la década de los 90 cuando el director español Pedro Almodóvar comenzó a incluir en sus películas canciones de la intérprete, resaltando su estatus de ícono y dando a conocer su música a nuevas generaciones.

