Lionel Scaloni confirma que seguirá en la selección argentina y explica por qué dudo en continuar

Los seguidores argentinos pueden estar tranquilos: Lionel Scaloni, el DT que les dio la Copa del Mundo en Qatar 2022, confirmó que seguirá al frente del equipo, pese a que hace unos días puso en duda su continuidad y también explicó por qué hizo esas polémicas declaraciones.

Fue hace unas semanas, después de que Argentina tuvo una victoria histórica en Brasil contra la verdeamarela en las eliminatorias de Conmebol rumbo al Mundial del 2026, cuando el estratega dijo que necesitaba un poco de tiempo y que quizá era momento de que llegara otro entrenador.

“Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles“, afirmó en noviembre pasando, sin querer ahondar en el tema, dejando una gran incógnita en la cabeza de toda la hinchada albiceleste.

Pero este miércoles aclaró el tema y confirmó que continuará como seleccionador del combinado, argumentando que solo fue un momento de reflexión en el que se cuestionó que quizá sería mejor cederle el puesto a alguien más joven y con más energía.

“Se ha hablado mucho, pero yo siempre dije la verdad. Había momentos para pensar y saber qué hacer. Eso no fue una despedida ni nada, sólo era pensar cómo continuaba la selección. El momento también para darle espacio a los jóvenes y eso para nosotros era importante. Fue un momento de reflexión“, indicó Scaloni en una entrevista con Sky Sports.

“Ver a tu gente, tus amigos y el país en general tan felices, en un momento difícil como país, fue espectacular. Pero ahora tenemos que continuar. Disfrutamos esa alegría, pero continuamos“, agregó, disipando las dudas de si seguirá en el banquillo.

El futuro de Messi en la selección de Argentina

El técnico también se dio tiempo para hablar del futuro del capitán del equipo Lionel Messi y confirmó que tiene un lugar reservado en el combinado nacional.

“Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque después será aún más difícil para él, pero para todos será duro no volver a verlo en el campo”, concluyó.

