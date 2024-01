Los mejores asientos giratorios de seguridad para autos

Algunos asientos infantiles convertibles y ‘todo en uno’ tienen la práctica función de poder girar.

La capacidad que tienen algunas sillas de seguridad para el auto de poder girar es una gran comodidad, pero el asiento debe estar bien asegurado en la posición orientada hacia adelante o hacia atrás antes de empezar a manejar.

By Jen Stockburger

La instalación de un asiento de seguridad infantil para el auto puede ser un desafío– especialmente con un bebé que coopera poco y que no está tan entusiasmado con la idea de dar un paseo- a pesar de las nuevas características y las mejoras continuas.

Pero los asientos de seguridad giratorios que son una de las innovaciones más recientes podrían ayudar, y Consumer Reports ha comprado varios modelos para evaluar qué tan fáciles son de instalar y usar, y también para someterlos a nuestras estrictas pruebas de seguridad en choques.

La característica principal de las sillas de seguridad giratorias es que la parte del asiento que sostiene al bebé e incluye el arnés, conocida también como armazón, gira sobre una base separada. Aunque el armazón giratorio no se desprende completamente de la base, su capacidad de girar sobre la base ofrece una ventaja importante: un acceso más fácil para abrochar el arnés.

Girar el asiento hacia la puerta del automóvil puede facilitar la tarea de subir, bajar y abrochar a un niño, ya que no necesitas realizar estas acciones en un ángulo o inclinarte sobre la silla hacia el auto. El poder tener la silla justo enfrente de ti, te ayuda a ver lo que estás haciendo y facilita que coloques y ajustes el arnés de forma correcta, antes de girar el asiento nuevamente hacia atrás a la posición en la que finalmente viajará el niño.

Algunos de estos asientos también ofrecen una segunda ventaja: una vez que la base está instalada, no es necesario removerla para cambiar la orientación del asiento entre mirar hacia atrás y hacia adelante. Lo que significa que no tendrás que aprender nuevamente cómo instalar el asiento para realizar este cambio.

Hemos probado 6 modelos de asientos de seguridad giratorios para niños. Hay 3 (Baby Jogger City Turn, Cybex Sirona S y Nuna Revv) son modelos convertibles que pueden usarse con orientación hacia atrás y hacia adelante. Los otros 3 (Evenflo Gold Revolve 360, Graco Turn2Me y Maxi-Cosi Emme) son modelos ‘todo en uno’, que están diseñados para niños desde que nacen hasta que solo necesitan usar un refuerzo de asiento elevado (booster seat). Los resultados de nuestras pruebas muestran que, si bien todos ofrecen la comodidad de poder girar, no todos son iguales.

Algunas cosas que debes saber antes de comprar una silla de auto giratoria:

• Los modelos de asientos de seguridad giratorios para niños no son económicos. De los 6 modelos que evaluamos, cada uno tiene un precio de más de $350, y el más caro cuesta $550. Debido a que el precio promedio de los modelos convertibles y los ‘todo en uno’ es alrededor de $250, estos asientos vienen con una de las etiquetas más caras en el mercado.

• Debido a que el asiento gira, debes asegurarte que el armazón está fijo y asegurado firmemente a la base de la silla en la dirección correcta antes de empezar a manejar.

• Estos asientos se encuentran entre los más pesados en sus respectivas categorías. Cuando combinas la base y el armazón, estos asientos suelen pesar más que los modelos normales. Si tienes que trasladar frecuentemente un asiento entre vehículos, estos podrían no ser la mejor opción para ti.

• Estos asientos no son adecuados para autos pequeños, ya que la base y el armazón juntos podrían ocupar más espacio de lo normal en el asiento trasero y además están más altos. Esto significa que puede haber menos espacio para las personas que viajan enfrente de ellos en el asiento delantero e incluso podría haber cierto contacto entre la silla y el techo del vehículo.

• A diferencia de los asientos para bebés orientados hacia atrás que se pueden quitar de sus bases y usar de manera independiente, la parte del armazón de los asientos giratorios permanece unida a la base y no funciona por separado como un portabebés.

Poder girar el asiento hacia la puerta facilita poner a tu hijo en la silla, ajustar y apretar el arnés. O limpiar algún desastre.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Los mejores asientos de seguridad giratorios

Estos modelos giratorios fueron los que obtuvieron el mejor rendimiento en general entre los 6 asientos que probamos, y se recomiendan dentro de sus respectivas clasificaciones.

Asientos de seguridad convertibles

Baby Jogger City Turn

Nuna Revv

Asientos de seguridad ‘Todo en Uno’

Graco Turn2Me

