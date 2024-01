México tendrá su día en corte el 9 de febrero tras ganar apelación por demanda contra productoras de armas de EE.UU.

El juez federal Dennis Saylor fue notificado de la decisión de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito sobre la demanda de México contra productoras de armas, la determinación fue marcada como “revertida y consignada”.

La próxima audiencia en la Corte de Distrito en Massachusetts está programada para 9 de febrero de este año, la cual será por videoconferencia, según información judicial.

En octubre del 2022, el juez Saylor expresó una posición positiva sobre la denuncia de México contra siete productoras de armas y una distribuidora, pero señaló que no podría avanzar argumentando que los demandandos estaban protegidos bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, en inglés).

El Gobierno de México, representado por varias firmas estadounidenses, acudieron a la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito, donde la opinión del juez Williams Kayatta fue respaldada por sus colegas Gustavo Gelpí y Lara Montecalvo.

“Revocamos la conclusión del tribunal de Distrito de que la PLCAA prohíbe los reclamos por daños a México y se devuelve al tribunal de Distrito para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión”, indica la decisión del 22 de enero pasado.

Las empresas implicadas son Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta U.S.A. Corp.; Glock, Inc.; Sturm, Ruger & Company, Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., Century International Arms, Inc.; Baretta Holdings SPA; Glock GES.M.B.H.; Colt’s Manufacturing Company, LLC.

En su denuncia original, México reclama $10,000 millones de dólares por daños a las empresas productoras de armas en Estados Unidos, así como a una distribuidora, debido a que sus prácticas no toman en consideración el tráfico de armas.

Datos del Gobierno mexicano, citados por el juez Kayatta, indican que entre el 70 y el 90% de las armas en México son traficadas desde los EE.UU.

“La denuncia detalla un flujo constante y creciente de tráfico de armas ilegales desde Estados Unidos a México, motivado en gran parte por la demanda de armas de estilo militar por parte de los cárteles de la droga mexicanos”, expone el juez Kayatta. “Por ejemplo, México afirma que entre el setenta y el noventa por ciento de las armas recuperadas en las escenas del crimen en México fueron traficadas al país desde Estados Unidos”.

México reclama que las armas traficadas empoderan a los cárteles y complican al gobierno enfrentar su poder, así como la lucha contra el narcotráfico.

En EE.UU. la venta legal de armas está protegida bajo la Segunda Enmienda de la Constitución, lo cual permite incluso la distribución de equipo tipo militar, como rifles AR-15.