Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 25 al 31 de enero

Teatro en el Kidspace

Los visitantes del Kidspace (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) podrán conocer a la tropa de Grumpy Monkey, The Musical, por adelantado porque este grupo de teatro interpretará canciones y escenas de esta obra de teatro que se presentará a partir del 3 febrero en el Pasadena Playhouse. Domingo 11:15 am y 1:15 pm. incluido con el boleto de entrada. Boletos desde $13.50. Informes kidspacemuseum.org.

Foto: Jamie Pham Crédito: Cortesía

Música de mariachi

La serie Hecho en las Américas, del teatro Soraya (18111 Nordhoff St., Northridge), regresa con un show de una sola noche, Leyendas del Mariachi, una banda nueva que reúne a miembros de algunos de los mariachis más sobresalientes del mundo. Integrantes del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Mariachi Los Camperos, Mariachi Cobre y Mariachi América de Jesús Rodríguez de Híjar, doce músicos en total, harán sobre el escenario lo que mejor saben: cantar rancheras. Hoy jueves 8 pm. Boletos desde $63. Informes thesoraya.org.

Música de Hawái

Otra serie musical, esta vez de música de Hawái, el Aloha Everywhere Concert Series, tendrá lugar en el teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey), con la participación del compositor, músico y maestro de baile hula, Robert Cazimero. Habrá invitados especiales y una presentación de baile Hula. Domingo 3 pm. Boletos desde $55. Informes http://www.downeytheatre.org.

Teatro latino

Middle of the World (La mitad del mundo) es una obra de teatro escrita por Juan José Alfonso y dirigida por Guillermo Cienfuegos. En ella, Victoria fue una persona muy importante en Ecuador, y ahora está en bancarrota, exiliada y separada de su hijo. Está obsesionada con volver a su país a recuperar lo que perdió. Su vida da un giro cuando conoce a Glenn. Se presenta en el Matrix Theatre (7657 Melrose Ave., Los Angeles). Preestreno hoy 8 pm. Estreno sábado 8 pm. Termina el 4 de marzo. Boletos desde $25. Informes roguemachinetheatre.org.

Foto: Cortesía

Arte de latinas

Power in Every Thread: María A. Guzmán Caprón and Minga Opazo es una exhibición en el museo Craft Contemporary (5814 Wilshire Blvd., Los Angeles) que presenta la obra de María A. Guzmán Caprón y Minga Opazo, cuyo uso de los textiles las une para crear impresionantes piezas de dos y tres dimensiones. Minga quiere demostrar la degradación del medio ambiente causada por el desecho textil, mientras que María resalta la conciencia de identidades multiculturales. Del domingo al 5 de mayo. Entradas desde $7. Informes craftcontemporary.org.

Foto: Craft Contemporary

Música chicana

Los hermanos Henry, Jojo y Ringo Garza, de San Angelo, Texas, son Los Lonely Boys, y traen su texican rocanrol al Bank of America Performing Arts Center (2100 Thousand Oaks Blvd., Thousand Oaks). Su música combina elementos del rock, blues, soul latino, country y tejano. Hoy jueves 7:30 pm. Boletos desde $39. Informes bapacthousandoaks.com.

Celebración a los Peanuts

La Peanuts Celebration en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) comienza esta semana con un exhibición enfocada en el personaje de Franklin, un menú especial, el regreso de shows y oportunidades de fotos dentro de las tiras cómicas de Charles M. Schulz. También se podrá interactuar con los personajes de los Peanuts. En el escenario de Calico Mine, los Peanuts presentarán el musical It’s Your Life, Charlie Brown, y por la noche, durante el Snoopy’s Legendary Rooftop Concert, habrá música para bailar. Del sábado al 25 de febrero. Boletos desde $60. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Ballet reimaginado

La versión de Romeo y Julieta, de Matthew Bourne, tendrá su estreno en Estados Unidos en el teatro Ahmanson del Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles). Esta versión, basada en la historia original de Sergei Prokofiev, es una recreación de Bourne, considerado el coreógrafo más sobresaliente del Reino Unido. Su éxito anterior fue Swan Lake, en el que, entre otras cosas, incluyó en el cuerpo de baile a bailarines, en lugar de bailarinas, como había sido la tradición. Del domingo al 25 de febrero. Boletos desde $35. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Johan Persson

Festival en el acuario

El Aquarium of the Pacific (100 Aquarium Way, Long Beach) realizará el vigésimo primer Festival de Habilidades Humanas, una celebración de los talentos creativos de las personas con discapacidades. Habrá actuaciones en vivo, talleres de bailarines, músicos y artistas que han aprendido habilidades de adaptación. Habrá intérpretes de lenguaje a señas, una guía en Braille y recorridos en audio; se proyectará la cinta Designing Our Future con subtítulos en español. Sábado y domingo todo el día. Boletos desde $30. Informes aquariumofpacific.org.