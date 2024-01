Autoridades de California recuerdan los beneficios e importancia del ITIN

Con la temporada de los impuestos a la vuelta de la esquina, la Oficina de Asociación Comunitaria y Comunicación Estratégica (OCPSC) realizó una conferencia para crear conciencia en la comunidad latina sobre los beneficios del Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN), con especial énfasis en los créditos fiscales disponibles en California.

“Un ITIN o número de identificación de contribuyente individual es un número de nueve dígitos emitido por el IRS a personas que no son elegibles para un número de seguro social, pero necesitan cumplir con obligaciones fiscales en los Estados Unidos”, explicó Andy Rodríguez, quien es un organizador comunitario con Golden State Opportunity.

Rodríguez reconoce que hay algunas dudas entre inmigrantes sobre quiénes pueden acceder a la información proporcionada para obtenerlo.

“Tu información no se comparte con las autoridades de inmigración. Además, el uso de un ITIN para declarar impuestos no afecta negativamente tus posibilidades de legalizar tu estado migratorio”, dijo Rodríguez.

El ITIN permite a las personas de familias inmigrantes sin un número de seguro social, y con estado migratorio mixto participar activamente en el sistema tributario de los Estados Unidos.

Al proporcionar una vía para la declaración de impuestos y el acceso a créditos fiscales, el ITIN desempeña un papel crucial en el empoderamiento de esta comunidad.

Otros beneficios del ITIN incluyen la posibilidad de abrir cuentas bancarias, establecer récord crediticio, obtener diferentes licencias para negocios y calificar para hipotecas.

También es importante notar que el ITIN se vence si no se usa por tres años consecutivos pero se puede renovar.

Miles de familias en California que cumplen los requisitos de ingresos podrían ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC), que puede proporcionar hasta $3,529 de reembolso en efectivo por familia.

Si no tiene un número ITIN, debe llenar una forma W-7 y enviar documentos que establezcan su identidad ante el IRS para que obtenga su número.

OCPSC gestiona los esfuerzos de participación comunitaria y concientización pública de mayor prioridad del estado, incluidas las vacunas COVID-19, la justicia climática: conservación del agua y calor extremo y ahora la importancia de reconocer los beneficios del ITIN.

La Oficina trabaja con las respectivas agencias y departamentos para ayudar a informar los esfuerzos de campaña y apoya una mayor coordinación y colaboración dentro del gobierno estatal.

De acuerdo con la Junta de Impuestos de Franquicias de California califica por el CalEITC si usted: Tiene al menos 18 años o tiene un hijo que califica, Ha obtenido ingresos de al menos $1.00 y no más de $30,950, Tiene un número de Seguro Social o ITIN válido para usted, su esposa/esposo y sus hijos que califican. Ha vivido en California durante más de la mitad del año de presentación, No es elegible para ser reclamado como hijo calificado de otro contribuyente, no es elegible para ser reclamado como dependiente de otro contribuyente a menos que tenga un hijo que califica.

Además, el Crédito Tributario por Hijos Pequeños (YCTC) ofrece hasta $1,117 por declaración de impuestos elegible, lo que brinda un impulso financiero sustancial a las familias que más lo necesitan.

“Creemos firmemente que este es un recurso increíble para nuestra comunidad latina”, dijo Leticia Chavolla que es la directora del programa de ayuda financiera en el condado de Orange. “Estamos tratando de asegurarnos de que todos sepan lo útil que es tener un ITIN, por una variedad de razones”.

Chavolla agregó que en su organización hay ayuda de forma gratuita, pero no todas las agencias que brindan servicio serán gratuitas, por lo que se debe de investigar y asegurarse de acudir a una organización confiable.

En el año fiscal 2019, el IRS informó que había recibido más de 2 millones de declaraciones presentadas por un contribuyente principal con un ITIN.

En 2020, California y Colorado se convirtieron en los primeros estados en permitir que los solicitantes de ITIN reclamaran el EITC de su estado.

El Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Nuevo México, Oregón y Washington también han hecho que los solicitantes de ITIN sean elegibles para su EITC estatal.