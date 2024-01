Demi Rose posa de espaldas, usando un bikini de red lleno de transparencias

Demi Rose sabe muy bien cómo sorprender a sus fans, y ahora lo hizo publicando en Instagram una serie de fotos en las que aparece junto al mar y de espaldas, usando un bikini de red con transparencias que resaltó su voluptuosa figura. El mensaje que escribió junto a las imágenes fue: “¿No lo sabes todavía? Es tu luz la que ilumina el mundo”. 💫

La bella modelo e influencer británica luce al máximo sus curvas en cada una de sus publicaciones en esa red social, y recientemente dio a conocer a The Daily Mail cuál es su comida favorita: “Intento mantenerme lo más saludable posible. Con los viajes es difícil hacer ejercicio, viajo por todo el mundo, pero trato de mantener mi rutina. Los alimentos con más grasa que como son nueces y mantequilla de maní. Mi figura simplemente gana peso muy rápido. Cualquier cosa mala que como, mi cuerpo no se acostumbra y simplemente aumenta de peso. Me siento culpable porque las nueces contienen mucha grasa. Pero estoy feliz”.

Aunque Demi ahora es muy exitosa en las redes sociales, en su adolescencia tuvo que sobreponerse a la muerte de sus padres. Ella reveló a Evening Standard que tuvo que madurar mucho cuando comenzó su carrera; eso la dejó “enojada, triste y sola”, pero afortunadamente contó con el apoyo de personas que la instruyeron en el negocio.

Para la influencer de 28 años todo eso pasó a ser parte de “una época de reflexión. Tener que ocuparme de la casa de mis padres y vender sus pertenencias. Era un lugar muy triste para mí…Quería irme y viajar, pero estuve tres meses en Londres, lo cual fue mucho para afrontar lo que había pasado, lo que me sirvió para reflexionar”.

Demi se ha convertido en una exitosa empresaria gracias a su imagen, y muchas de sus fotos en Instagram las complementa con frases positivas. Para ejemplo está un post que la muestra en Egipto, y en el que escribió el texto: “Que la vida te bendiga. Eres digno de todo”.

