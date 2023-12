Demi Rose envía una carta a Santa Claus, usando un atrevido atuendo

Para Demi Rose son muy especiales las fiestas navideñas, y con ese motivo decidió posar para una colección de fotos que compartió en Instagram. Ella se mostró recostada en la parte trasera de un auto, usando una boina roja, botas y un abrigo blanco.

Al llegar a su destino, la modelo británica (que ahora luce su cabello en color negro) se dirigió a un buzón, pues iba a enviar su carta a Santa Claus. El mensaje que escribió junto a las imágenes (que llevan ya más de 107,000 likes) fue: “Diversión en la ciudad de Londres. Enviando cartas a Santa”. ❤️

Demi, de 28 años, habló en una entrevista para el podcast “Mother Pukka” de su doloroso pasado, en el que fue víctima de bullying: “Durante mi infancia en la escuela, todo el mundo me acosaba. Tanto niños como niñas, así que realmente no pude aprender. A todo el mundo le gustaba meterse conmigo, ponerme goma de mascar en el cabello, como para molestarme y entretenerse”.

Poco después Rose fue diagnosticada con fatiga crónica, y comenzó a faltar a la escuela, para así quedarse en casa y evitar a sus compañeros. “Iba al colegio unas tres horas a la semana o algo así, simplemente eligiendo mis materias favoritas y recibiendo terapia y antidepresivos. Hubo un momento en el que me avergonzaron mucho algunas chicas. Mientras crecía, observé los patrones de mi madre; si ella tenía un problema, iba a beber o lo que fuera. Entonces, un día recuerdo que me sentía muy mal y estaba sola en casa, y me serví dos vasos grandes de vodka”.

Lo peor vino después, cuando la madre de Demi llegó a casa. “Yo había vomitado por todas partes. Podría haber tenido 15 años o algo así. Fue como un gran momento de crecimiento. Aprender qué hacer, qué no hacer y cómo manejar las cosas, porque simplemente observas los patrones de tus padres, y luego tuve que aprender que esa no era la manera de hacerlo”. La bella modelo británica se sobrepuso a esos difíciles momentos, y ahora es toda una influencer, con más de 20 millones de seguidores en esa red social.

