Demi Rose presume sus exuberantes caderas, usando un vestido lleno de transparencias

Aunque a Demi Rose le gusta mucho viajar y compartir en Instagram fotografías tomadas en destinos turísticos, mientras está en su casa improvisa locaciones para modelar y grabarse en video, como lo dejó ver en una de sus recientes publicaciones en sus historias de esa red social. Frente a un espejo ella lució sus curvas al usar un vestido lleno de transparencias, antes de tomar un café en una taza que podría ser uno de los souvenirs que compró en sus vacaciones en Egipto. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella influencer británica también publicó imágenes que la muestran en México, descansando en un camastro y usando una microtanga con la que lució su retaguardia. Esas fotos han obtenido hasta el momento más de 242,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

En Tepoztlán Demi se hospedó en un resort que cuenta con un jacuzzi, y un día aprovechó para refrescarse un poco y posar como toda una modelo, usando un microbikini dorado. Además de publicar en Instagram ella tiene una cuenta en OnlyFans, donde ya supera los 800,000 suscriptores. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

