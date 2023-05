Recostada boca abajo Demi Rose luce sus atributos antes de recibir un masaje

Demi Rose tiene una gran disciplina al mantener su cuerpo tonificado, y por ello se somete a varios tratamientos de belleza cada mes. Ahora, a través de sus historias de Instagram compartió un video en el que se le ve recostada boca abajo, con su cuerpo bajo una lámpara y luciendo lista para recibir un masaje en sus glúteos. El mensaje que escribió en su publicación fue: “Masaje semanal para esculpir el cuerpo”. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La bella influencer británica (quien tiene más de 20 millones de seguidores en esa red social) ya está de regreso en Ibiza tras un largo viaje que hizo a México. En varias fotos ella posó recostada y de espaldas con un vestido color nude lleno de transparencias, que le permitió lucir al máximo sus atributos, refiriéndose a sí misma como una “chica dorada”.



Demi disfrutó mucho su estancia en un resort de Mérida, y posó junto a la piscina quitándose una parte de su bikini para dejar expuestas su caderas. Esa colección de imágenes tuvo mucho éxito entre sus fans, logrando más de 360,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

