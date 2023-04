Con escotado top de aros Demi Rose presumió sus atributos en Coachella

Demi Rose acaparó las miradas entre el púbico asistente al festival musical de Coachella, y no podía dejar pasar la oportunidad de compartir en Instagram todos sus recuerdos del evento en fotografías que han encantado a sus fans. Ella acudió a comprar una bebida usando un atrevido outfit en el que destacaba su escotado top de aros con el que presumió sus atributos.

Usando un minivestido la bella influencer británica acudió al concierto de Rosalía, y a pesar de las altas temperaturas ella lució espectacular y relajada, tomando una bebida con hielo y comiendo sandía.

Demi ha conseguido más de 294,000 likes gracias a una colección de fotos que la muestran durante su primer día en Coachella, usando botas vaqueras y un vestido con transparencias que dejó ver parte de su retaguardia. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Uno de mis mejores amigas vino a México y dijo que me estaba raptando a Coachella, y yo dije: “No, así estoy bien”. Al otro día cambié de opinión”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

