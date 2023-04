Demi Rose posa en topless en una gruta, cubriendo sus atributos con su cabello

Demi Rose ha vuelto a publicar en Instagram fotografías en las que luce su escultural cuerpo, y ahora eligió como escenario una gruta. Usando una tanga brillante la modelo decidió posar en topless, pero cubrió sus atributos con su cabello; ella escribió como complemento a las imágenes el mensaje: “La danza de la ninfa”.

Desliza para ver todas las fotos

Un video también mostró a la modelo británica caminando sensualmente y sosteniéndose de las cuerdas de una polea, para después dirigirse hacia la cámara y presumir los adornos en sus orejas que las hacían lucir puntiagudas. El post ha sido todo un éxito, y lleva ya más de 60,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

En otro de sus viajes (a un destino que no reveló en sus redes sociales) Demi decidió meterse al jacuzzi para compartirlo en un video. Con una espectacular vista al mar ella lució su curvilínea figura en un body con transparencias que cubrió lo indispensable. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Sigue leyendo: