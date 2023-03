Demi Rose luce sus pronunciadas curvas al modelar un traje de baño dorado

Demi Rose ha impactado a sus seguidores en Instagram al publicar unas fotografías que la muestran luciendo al máximo sus curvas; ella modeló un ajustado traje de baño en color dorado que combinó con su joyería y el tono de su maquillaje. El mensaje que escribió junto a las imágenes – que llevan más de 314,000 likes– fue: “La Experiencia de la Diosa es honrarte a ti misma y a quien eres, en qué deseas convertirte y cómo lo vas a hacer”.

Al parecer uno de los viajes que la modelo británica más ha disfrutado es el que hizo a Egipto, y lo dejó ver en fotos y videos que la muestran en el Templo de Dendera: “Este fue uno de los lugares más hermosos que he visitado. Me encantó. Este templo fue muy emotivo para mí. Los enfermos venían aquí para curarse. Las mujeres para buscar la fertilidad. Fue adorado desde tiempos predinásticos y también representaba el amor, la belleza, el erotismo; se usaba para celebrar la música y la alegría”.

Demi también posó cuando se disponía a entrar a la piscina techada del exclusivo resort donde se hospedó, usando un microbikini de hilos que resaltó su escultural figura. El texto con el que complementó esa colección de fotos fue: “Más amor, más vida”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

