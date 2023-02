Demi Rose presume al máximo sus atributos usando un ceñido corset blanco

Para Demi Rose el Día de San Valentín es muy importante, ya que eso le permite compartir en Instagram fotografías en las que posa muy sensual con una decoración acorde a esa fecha. Así, se dejó ver usando un ceñido corset blanco con el que presumió sus atributos, para después mostrar decenas de ramos de rosas rojas.

La bella influencer británica también publicó un clip en el que se muestra de espaldas y usando un largo vestido blanco; luego posó recostada y comiendo unas uvas, en imágenes que complementó con la palabra “nutrida”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose) View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

En los últimos días una de las publicaciones más populares de Demi Rose en Instagram ha sido una serie de fotos en las que aparece posando en un largo pasillo pintado de azul, que combinó a la perfección con el vestido que usaba, el cual dejaba ver su falta de ropa interior. Las imágenes encantaron a sus fans y hasta el momento han obtenido más de 523,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

