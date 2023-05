Demi Rose posa muy sensual en la cama, usando un ajustado corset rojo

A lo largo del año Demi Rose viaja por varios países, y ahora se encuentra en México. Desde ahí compartió fotografías que la muestran luciendo su curvilínea figura, destacando unas (que ya superan los 138,000 likes) en las que aparece posando en la cama y usando un ajustado corset rojo.

La bella modelo británica visitó Tepoztlán, y en otras imágenes lució espectacular en un microbikini de color dorado mientras descansaba en el jacuzzi del resort donde se hospedó. Hace algunos días ella superó los 20 millones de seguidores en esa red social, pero no publicó algo especial para celebrar ese logro. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Las altas temperaturas hicieron que Demi saliera a pasear usando un ligero atuendo en color nude que le permitió lucir sus atributos, pero no olvidó su sombrero para protegerse del sol. El mensaje que escribió junto a las fotos en las que posa cerca de la pirámide de Chichén Itzá fue: “Muy feliz de haber visitado otra maravilla del mundo”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

