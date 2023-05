Sin sostén, Demi Rose modela un vestido cuyo escote le llega casi hasta la cintura

Demi Rose ha vuelto a sorprender a sus millones de seguidores en Instagram con una atrevida selfie; en esta ocasión posó frente al espejo, usando un amplio vestido de color morado cuyo escote era tan profundo que llegaba casi hasta su cintura.

La influencer británica obtuvo más de 149,000 likes en esa red social por una serie de fotografías en las que aparece en una gruta, luciendo su curvilínea figura mientras usa un ajustado corset brillante; ella tituló la colección de imágenes como “ensayos cósmicos”.

Cada año Demi va al festival musical de Coachella, y hace algunos días pudo lucir varios de sus llamativos outfits mientras disfrutaba de los conciertos en el lugar. Ella posó muy sensual junto a un camión en el que se vendían bebidas, y acaparó las miradas al usar un top lleno de anillos con aplicaciones de tela que cubrían lo indispensable. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

