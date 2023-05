Demi Rose posa en medio del desierto, usando un conjunto de lencería que cubre lo indispensable

Demi Rose ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora con una serie de fotos que la muestran posando en medio del desierto y usando un curioso conjunto de lencería que cubre lo indispensable, que complementó con un minicorset de cintas. Ella escribió junto a su publicación la frase “en algún lugar”.

La bella modelo británica no acostumbra revelar los lugares a los que viaja, pero ahora acompañó unas imágenes -en las que aparece usando microbikini y recostada en un camastro- con el mensaje: “El contenido de México comienza ahora”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

Demi también compartió un clip que la muestra meciéndose en un columpio y usando un curioso bikini con plumas en el sostén, que combinó a la perfección con el bolso que llevaba colgado. El texto que escribió como complemento fue: “Punto de vista: Cerramos los ojos en el bar de la playa”. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

