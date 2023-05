Demi Rose se quita parte de su bikini para posar junto a una piscina

Demi Rose ha disfrutado mucho sus vacaciones en México, y ahora causó sensación al publicar en Instagram una serie de fotografías en las que aparece junto a una piscina del resort de Mérida en el que se hospedó. Al parecer ella no soportó el calor y se despojó de una parte de su bikini para posar recostada, cubriendo sólo lo indispensable.

La influencer británica de 28 años también paseó por el mar a bordo de una canoa, usando un sostén de hilos que resaltó sus atributos. Ella aprovechó para captar en un video su viaje y complacer a sus más de 20 millones de seguidores en esa red social. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

A Demi le encanta estar en el jacuzzi, y durante su estancia en Tepoztlán se dejó ver muy sensual en el agua, usando un microbikini dorado. Su viaje por México ha durado varias semanas y los lugares que visita resultan el marco perfecto para que luzca una variedad de atrevidos outfits. View this post on Instagram A post shared by Demi 🌹 (@demirose)

