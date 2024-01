Denuncian acoso de extremistas anti LGBTQ+ hacia maestros y estudiantes en Glendale

En las escalinatas del Ayuntamiento de Glendale, California, maestros, estudiantes, padres y aliados denunciaron el acoso y la violencia anti LGBTQ+ en las escuelas y comunidades no solo de esta ciudad sino a través de Los Ángeles, lo que los hace sentir inseguros.

El verano pasado, Glendale se convirtió en el foco de tensión de ataques organizados contra los derechos LGBTQ mientras que se realizaban protestas fuera de las juntas del distrito escolar que apuntaban hacia estudiantes y maestros.

Aún ahora dijeron que representantes de las fuerzas anti LGBTQ+ buscan desbancar de sus asientos a los actuales directivos de la Junta Escolar de Glendale.

“Estamos orgullosos de unirnos a los estudiantes y maestros de Glendale, y organizaciones LGBTQ+ para enviar un mensaje claro de que nuestra comunidad es para todos”, dijo Sal Rosselli, presidente del National Union of Healthcare Workers, un sindicato que representa a los trabajadores del Centro LGBT LA y que aprobó una resolución el año pasado, reafirmando su apoyo a la comunidad LGBTQ en respuesta a los ataques violentos en Glendale.

“Nuestros miembros, muchos de los cuales brindan terapia de salud mental en Los Ángeles, ven de primera mano cómo la creciente violencia anti-LGBTQ+ está dañando el bienestar físico y emocional de sus pacientes LGBTQ+, y estamos unidos en nuestro compromiso con su salud y seguridad”.

El senador Anthony Portantino dijo que no se puede permitir que se intimide a los maestros por enseñar sobre una sociedad inclusiva. (Araceli Martínez/La Opinión)

Un informe reciente de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles encontró que los delitos basados en la orientación sexual eran la segunda forma más común de crímenes de odio en el condado, con un aumento de un 20% en 2022.

El mismo informe también encontró que había un número récord de crímenes reportados contra personas transgénero y que el 91% de esos crímenes fueron clasificados como violentos.

“Los extremistas que quieren socavar la educación pública tienen como objetivo a los educadores, estudiantes y familias del Distrito Escolar Unificado de Glendale. La desinformación que están difundiendo sobre nuestro plan de estudios, los libros que tenemos disponibles en nuestras bibliotecas y el trabajo que hacemos para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes es divisivo y peligroso”, dijo Taline Arsenian, presidenta de la Asociación de Maestros de Glendale.

A medida que los extremistas anti-LGBTQ+ han ganado el control de las juntas escolares en Chino Valley y Temecula, estudiantes, maestros y líderes comunitarios en Los Ángeles están preocupados por la situación en Glendale y uniendo fuerzas para abordar el alarmante aumento de la violencia anti-LGBTQ+.

La presidenta de la Junta Escolar de Glendale, Taline Arsenian dijo que no pueden dejar que los extremistas pongan en riesgo la seguridad de las escuelas públicas. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez | Impremedia

Arsenian dijo que desde 2021, las juntas del Distrito Escolar de Glendale se han convertido en el blanco de extremistas con motivaciones políticas que buscan debilitar el trabajo de educar a niños y jóvenes.

“Los educadores y administradores han sido y continúan siendo acosados por simplemente venir a trabajar e involucrar a los estudiantes en su bienestar emocional y social, y en un plan de estudios inclusivo ordenado por el estado y apropiado para su edad”.

Hizo ver que se ha compartido desinformación y mentiras a la gente, que en su mayoría no son padres de familia, sobre lo que los educadores de las escuelas públicas enseñan en el salón de clases.

“Es el objetivo de estos extremistas socavar nuestras escuelas, crear división en nuestra comunidad antes de las elecciones, y desacreditar e intimidar a los educadores”.

Señaló que han llegado al grado de publicar en las redes sociales sus nombres, dónde trabajan, los números de los salones de clase y otra información personal.

“Ha habido hasta amenazas de violencia física en llamadas telefónicas y correos electrónicos. De hecho, algunos educadores expresaron preocupación por su bienestar al participar en esta conferencia, y algunos están muy nerviosos de estar hoy aquí”.

Señaló que los extremistas animados por gente que compite para algún cargo están buscando arrestar a estudiantes y familias LGBTQ+ que están en el plan de estudios de las escuelas públicas.

“Han organizado boicots en las escuelas, urgido a los padres a mantener a sus hijos en casa y generalmente causan caos como parte de un esfuerzo para distraernos de nuestra misión de educar a los estudiantes”.

Las escuelas públicas de Glendale son acosadas por los extremistas anti LGBTQ+.(Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Sostuvo que a partir de que todo esto comenzó, los maestros han sido testigos de un aumento en el acoso verbal y de los insultos de odio entre estudiantes envalentonados por los extremistas que han visto y escuchado en las juntas de la Directiva Escolar.

“Estas mismas personas también están agotando los recursos limitados del distrito al presentar una cantidad excesiva de solicitudes de registros públicos para buscar información que puedan utilizar para atacar a educadores y minar la educación pública.

“Estas mismas personas están luchando de ciudad en ciudad, de distrito escolar a distrito escolar, atormentando a los bibliotecarios, exigiendo la prohibición de libros e intentando silenciar las conversaciones sobre diversidad, equidad e inclusión”.

Advirtió que los profesores de las escuelas públicas de Glendale no se dejarán intimidar y continuarán enseñando un plan de estudios rico, inclusivo y apropiado a la edad con precisión histórica y basado en hechos científicos.

“Queremos asegurarnos que los estudiantes de todas las razas, antecedentes, género, religión y orientación sexual reciben una educación de alta calidad al tiempo que se sienten seguros, incluidos y bienvenidos en cada escuela de Glendale”.

Joey Espinosa Hernandez, director de políticas y comunidad de Los Angeles LGBT Center. (Araceli Martínez/La Opinión)

Joey Espinosa Hernandez, director de políticas y comunidad de Los Angeles LGBT Center, dijo que nunca se habían enfrentado a una ola tan implacable de legislación y ataques anti LGBTQ y específicamente antitrans.

“No llevamos ni siquiera un mes después de este nuevo año y ya hay más de 180 proyectos de ley en las legislaturas estatales de todo el país. Desafortunadamente, esta lucha no se limita sólo a los estados del sur o del medio oeste, sino que la tenemos aquí en nuestro propio patio trasero. Por primera vez en años, estamos viendo ataques extremistas dirigidos a estudiantes y profesores LGBTQ+ en Glendale”.

Agregó que han visto a extremistas de derecha aparecer en reuniones de juntas escolares, gritando retórica de odio contra los profesores y creando división en nuestra comunidad.

“Y seamos claros: no es sólo lenguaje de odio lo que se dice: es violencia lo que se está cometiendo”.

​​Subrayó que el odio y la división no pueden continuar infiltrándose en las comunidades como los intentos contra el Distrito Escolar Unificado de Glendale que están ocurriendo hoy.

“Como alguien con experiencia de primera mano en violencia escolar a manos de adultos y compañeros, sé el costo emocional y físico que puede tener para un estudiante que se ve obligado a ir a escuelas que lo rechazan o lo hacen sentir inseguro”.

Alentó a todos aquellos en Glendale que se preocupan por la seguridad y el bienestar de los estudiantes a votar en las próximas elecciones de la junta escolar el 5 de marzo.

“No podemos enfatizar esto lo suficiente: Los resultados de las elecciones de la junta escolar tendrán enormes consecuencias en el futuro de las escuelas, los estudiantes y los maestros de Glendale en los años venideros”.

Edgar, estudiante graduado de la secundaria también ha sido objeto de acoso por los extremistas. (Araceli Martínez/La Opinión)

Edgar, un estudiante graduado de la Secundaria Glendale en 2022, dijo que siempre se sintió seguro en Glendale y miraba a la diversidad como una parte positiva de la comunidad.

“Así que me sorprendió el 6 de junio cuando vi helicópteros sobrevolando las oficinas del distrito escolar y miré los videos de la violencia en las redes sociales. Este no parecía el Glendale que ha sido mi hogar durante tantos años. Me niego a permitir que estos grupos, muchos de ellos de fuera de Glendale y la mayoría de los cuales nunca han asistido a nuestras escuelas, traten de excluir a mis vecinos y amigos”.

Afirmó que después del 6 de junio, comenzó a hablar en reuniones de la junta escolar en apoyo de las excelentes escuelas públicas y los maestros que lo educaron.

“Me preocupo mucho por mi comunidad frente a este extremismo. Estas personas tienen como blanco a los maestros y la gente tiene miedo de participar en las reuniones de la junta escolar y de comprometerse con las escuelas debido a lo que está sucediendo.

“Desde que me involucré, algunas personas me siguieron fuera de una reunión de la junta directiva después de que hablé, me han tomado fotografías. Ahora dedico mi tiempo a pensar en mi seguridad cuando asisto a eventos locales’.

Cuando lo que debía pasar, dijo, es alentar a los jóvenes a ser parte del proceso democrático.

“Esta intimidación ha llevado a la gente a autocensurarse y a no asistir a las reuniones de la junta escolar ni participar en nuestras escuelas. Este es un intento coordinado de enfrentar a padres y maestros entre sí. Nuestra comunidad y especialmente nuestras escuelas deben ser un lugar seguro para todos.

“Estoy aquí hoy porque mis vecinos y compañeros merecen algo mejor, nuestra comunidad merece algo mejor”.