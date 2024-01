Ya están a la venta venta las entradas para las carreras de Anaheim del Monster Energy Supercross 2024

Feld Motor Sports, Inc. ha anunciado el día de hoy que ya están a la venta las entradas para las 17 fechas de la temporada 2024 del Monster Energy AMA Supercross, que ahora forma parte de la serie de 31 eventos del Campeonato del Mundo de SuperMotocross.

Los mejores pilotos de dos ruedas en todo el mundo se estarán reuniendo en el Angel Stadium de la ciudad de Anaheim para lo que será la carrera anual que dará comienzo a la fecha número 4 que se llevará a cabo el próximo 27 de enero de 2024. Las carreras en pista cubierta y al aire libre del Campeonato del Mundo de SuperMotocross posee un total de 17 carreras de Supercross y 11 de Motocross Profesional, lo que consta de un total de 28 fechas con miras a las eliminatorias de SuperMotocross del año 2024.

SuperMotocross de 2024 y la final del Campeonato del Mundo.

El calendario de la temporada 2024 de Supercross, con 17 carreras, visitará dieciséis ciudades diferentes repartidas en trece estados, desde California y Arizona hasta Alabama y Pensilvania. Lo más novedoso para esta nueva temporada serán las fechas en donde los protagonistas serán el Oracle Park en San Francisco, el Protective Stadium en Birmingham, y finalmente el Lincoln Financial Field en Filadelfia.

La categoría 450SX promete ofrecer una vez más uno de los campeonatos con más competitivo de los últimos tiempos, lo que asegura mucha acción y emoción detrás del volante. Cuatro ex campeones (Jason Anderson, Cooper Webb, Eli Tomac y Chase Sexton) estarán disputando el volver a coronarse campeón, en tanto que Ken Roczen (Alemania), Dylan Ferrandis (Francia), Adam Cianciarulo, Justin Barcia, Aaron Plessinger, Malcolm Stewart y Christian Craig, competirán por su primer título de campeón.

El novato sensación Jett Lawrence también tendrá la oportunidad de romper las barreras y hacerse un nombre mucho más asentado entre tantas grandes figuras; recién invicto en una temporada en Pro Motocross y del título de Campeón del Mundo de SuperMotocross.

La primera de las tres pruebas de la Triple Corona se estará llevando a cabo el sábado 27 de enero en el Angel Stadium of Anaheim de Anaheim, California, seguida del Lucas Oil Stadium de Indianápolis (10ª prueba) y The Dome at America’s Center de San Luis (12ª prueba). La Triple Corona, el formato de tres carreras, es la nueva modalidad que rompe con lo anterior que era una sola carrera del Evento Principal y se ha convertido en un nuevo formato, el cual es el favorito de los fanáticos desde su creación en 2018.

El Campeonato Regional del Oeste de la Clase 250SX se disputará en las siguientes fechas:

– Ronda 1 – Anaheim, California, el sábado 6 de enero en el Angel Stadium de Anaheim.

– Ronda 2 – San Francisco, California, el sábado 13 de enero en Oracle Park.

– Ronda 3 – San Diego, California, el sábado 20 de enero en el Snapdragon Stadium

– Ronda 4: Anaheim, California, el sábado 27 de enero en el Angel Stadium de Anaheim.

– Ronda 6 – Glendale, Arizona, el sábado 10 de febrero en el State Farm Stadium

– Ronda 11 – Seattle, Washington, el sábado 23 de marzo en el Lumen Field

– Ronda 12 – St. Louis, Mo. el sábado 30 de marzo en el Dome at America’s Center

– Ronda 16: Denver, Colorado, el sábado 4 de mayo en el Empower Field de Mile High.

El primer enfrentamiento Este/Oeste se celebrará el sábado 20 de abril en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee (14ª ronda) y el Dave Coombs Sr. East/West Showdown se llevará a cabo el sábado 11 de mayo en el Rice-Eccles Stadium de Salt Lake City, Utah (17ª ronda).

Cuatro eventos servirán también como las fechas Supercross Futures Premier las cuales servirán como clasificaciones para el Campeonato Nacional Supercross Futures AMA. Los atletas que compitan en la categoría 250SX Futures podrán hacerse de puntos para su licencia profesional de Supercross dependiendo de las posiciones que consigan en las pruebas de clasificación Premier.

Los cuatro mejores atletas de cada carrera clasificatoria Premier se habrán ganado el derecho de clasificar al Campeonato Nacional AMA de Futuros Supercross, donde veinticuatro atletas estarán en franca competencia para convertirse en el Campeón de la Clase Futuros 250SX. El Campeonato Nacional AMA Supercross Futures tendrá lugar en la 17ª ronda en Salt Lake City, Utah, el próximo sábado 11 de mayo en el Rice-Eccles Stadium.

Eventos clasificatorios de la Premier Futures de Supercross:

– Ronda 4 – Anaheim, California, el sábado 27 de enero en el Angel Stadium de Anaheim.

– Ronda 8 – Daytona Beach, Fla. el sábado 2 de marzo en el Daytona International Speedway

– Ronda 12 – St. Louis, Mo. el sábado 30 de marzo en el Dome at America’s Center

– Ronda 13 – Foxborough, Massachusetts, el sábado 13 de abril en el Gillette Stadium

El amplio FanFest del Monster Energy Supercross será uno de mucha importancia hacia el fanático ya que el acceso a las mayores estrellas y figuras del deporte será algo inédito y la exclusividad de poder ver de cerca las motos de carrera y de los equipos no tendrá igual.

Como su nombre indica, FanFest es un festival para los aficionados y es uno de los momentos más importantes de los eventos, ya que los fanáticos pueden tener acceso al paddock y el estadio para poder apreciar el rendimiento de los atletas detrás del volante en los entrenamientos, así como en la clasificación previo del Evento Principal.

CUÁNDO: Sábado, 6 de enero de 2024

Puertas abiertas / Entrenamientos y clasificación comienzan a las 10:00 AM

Horario del FanFest: 10:00 AM-4:00 PM

Ceremonias de Apertura a las 4:30 PM

Las carreras comienzan a las 5:00 PM

Sábado, 27 de enero de 2024

Apertura de puertas / Prácticas y clasificación a las 10:30 AM

Horario del FanFest: 10:30 AM-4:30 PM

Ceremonias de apertura a las 5:00 PM

Las carreras comienzan a las 5:30 PM

DÓNDE: Angel Stadium – 2000 Gene Autry Way, Anaheim, CA 92806.

ENTRADAS: Las entradas y los pases FanFest están disponibles para su compra en línea en Ticketmaster.com

