Trabajadores denuncian robo de salarios en una sucursal de Pizza Hut en Los Ángeles

Decenas de empleados de Pizza Hut realizaron una ruidosa manifestación frente al establecimiento ubicado en el 2542 al oeste de la calle Temple, en Los Ángeles, donde denunciaron ser víctimas de robo de salarios y terminación injusta por parte de la compañía, que ha estado contratando a nuevos trabajadores para reemplazarlos.

A Joel Cruz, en su carta de despido, Pizza Hut le ha ofrecido $350 y a Alba Lanzas, una mujer hondureña que se desempeñó como conductora repartidora de pizzas y cocinera por 20 años, la compañía le ofreció como compensación $500. Para ambos, su último día de trabajo es el 5 de febrero.

“No es justo. Me siento muy mal y deprimida”, dijo Alba.

Joel Cruz, Alba Lanzas, Kimberly Oliva, Julietta García y Roswell Oliva escribieron

una carta para informar al Consejo de Comida Rápida sobre las condiciones de trabajo que enfrentan y para hacer recomendaciones sobre nuevas reglas que el Consejo podría implementar para mejorar las condiciones de los trabajadores, incluidas las normas de Causa Justa y Oportunidad de Trabajar, en Southern California Pizza Company, LLC.

“No conocíamos nuestros derechos, ni sabíamos donde denunciar el robo de salarios”, dijo Joel Cruz, quien ha trabajado por seis años en Pizza Hut. “Estamos preparando lo que se tiene que hacer porque a muchos de mis compañeros ellos [los gerentes de la tienda] decían que les iban a corregir sus horarios y sus descansos y no les pagaban todo su dinero”.

“Ellos tienen la facilidad de entrar el sistema y reducir las horas trabajadas y pueden hacer los cambios que quieran”, dijo.

Cruz, originario de Oaxaca, aclaró que él no pudo darse cuenta si en su nómina le faltaba dinero cada quincena, ya que su pago lo hacían mediante deposito directo a su cuenta de banco.

Para deshacerse de él, Pizza Hut le redujo su semana de 35 horas a 20, luego a 15, y al final, a 12.

“En mi carta de despido, me ofrecieron $350”, dijo Joel. “Cuando me presentaba a trabajar lo hacia abajo constante estrés, porque me ponía a pensar cómo iba a solventar los gastos de la familia”.

Joel contó que había ido de vacaciones a México, y cuando retornó a Los Ángeles se encontró con la noticia de que ya no tenía muchas horas para trabajar, y tuvo que pedir dinero prestado para pagar la renta donde vive.

“Nada más decían que el jefe era quien daba las órdenes, pero hasta ahí”, afirmó.

Trabajadores reciben respaldo

Respaldados por miembros del movimiento de justicia social Fight for 15 y sindicalistas del SEIU, los trabajadores ingresaron en la tienda a gritar sus consignas.

“¡De norte a sur! ¡De Este a Oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste!” o “¡Pizza Hut escucha! ¡Estamos en la lucha!, fueron algunos de los clamores de los trabajadores, portando carteles que decían: “Justicia para los trabajadores de comida rápida”, “Trabajadores de Pizza Hut en huelga. Necesidades de los Trabajadores. No avaricia corporativa”.

También hicieron un llamado a la ciudad de Los Ángeles para que implemente un programa de capacitación remunerado, Know-YourRights (Conoce tus derechos), en toda la ciudad, para trabajadores de restaurantes de comida rápida, para ayudarles a conocer y defender sus derechos laborales.

Debido a que el aumento salarial se incrementó a $20 por hora en California, Pizza Hut decidió despedir a todos sus conductores. Mas de 1,000 trabajadores se quedarán sin empleo.

Según el equipo de ciencia de datos de Zippia, los ingresos anuales de Pizza Hut alcanzaron los $6,800 millones en 2022, un incremento del 3.92% con respecto a 2021. En 2021, el crecimiento de la empresa fue del 16.49%, para un total de ingresos de $6,600 millones

Más de mil conductores despedidos

El 28 de noviembre la empresa anunció que debido a que el salario mínimo se incrementaría a $20 por hora en California, despedirían a todos los conductores de reparto.

Sin embargo, al mismo tiempo que despidieron a los repartidores, Pizza Hut contrató nuevos trabajadores.

De hecho, en la ventanilla del negocio ubicado en la intersección de la avenida Temple y Rampart, hay un anuncio que indica “estamos contratando”. .

Pizza Hut actualmente enumera 133 ubicaciones de tiendas que actualmente contratan miembros para su equipo en el condado de Los Ángeles.

“En nuestra tienda anunciaron los despidos, pero la gerencia contrató a 4 nuevos trabajadores y otro nuevo trabajador estaba en el cronograma esta semana (en el horario para la semana del 23 de enero de 2024)”, comentó Rosswel Oliva.

A los conductores de reparto de pizzas despedidos no se les ha ofrecido el derecho de transferirse a las vacantes disponibles.

Enferma y le niegan permiso de ir al médico

Cuando Kimberly Oliva comenzó a tener un fuerte dolor de estómago, faltó unos días al trabajo para ir al médico y le dieron una “advertencia final” por llegar “tarde” y le dijeron que si volvía a suceder la podían despedir.

“Yo empecé aquí como cocinera, llevo año y medio en el trabajo”, dijo. “Cuando me contrataron, empecé con 46 horas, ahora solo tengo 20 horas o 27 horas”.

Además de que le han recortado demasiadas horas de su cheque, afirmó que “no vienen de las horas que hemos trabajado, no nos quieren pagar nuestras horas de enfermedad, nos niegan ese derecho de poder agarrar nuestras horas”.

Añadió que, cuando están en el trabajo les dicen que se vayan a casa.

“No nos avisan con tiempo y nos cambian el horario hasta tres veces a la semana, también sin avisar”.

Kimberly tiene miedo de perder su trabajo. De ella dependen sus padres y su hermana de nueve 9 años. Asegura que ya se ha atrasado miles de dólares para pagar el alquiler y ha tenido que pedir prestado dinero a su tío.

Cuando no tiene dinero, su tía les da comida.

Kimberly tenía programada una ecografía de diagnóstico y visitas de seguimiento médico para el 4 y 6 de enero, para saber por qué siente tanto dolor.

A pesar de que pidió a la gerencia tomar sus días de licencia por enfermedad le negaron el permiso de ver a su médico.

Se presentó a trabajar esos días, pero la enviaron a casa.

Hasta ahora, la joven hispana no se ha realizado la ecografía de diagnóstico que necesita para tratar de descubrir qué está causando esos síntomas.

Ella desconocía los programas y beneficios de los trabajadores cuando están enfermos, como el nuevo aumento de la licencia por enfermedad remunerada, el seguro de discapacidad y la licencia médica con protección laboral en virtud de la Ley de Derechos Familiares de California.

Kimberly no sabía que había algo que podía hacer para que no se impidiera tomar su licencia por enfermedad remunerada disponible, gracias al respaldo de personal del movimiento Fight for $15.

La Opinión solicito una entrevista con Gene Erdman, director de personal en las oficinas corporativas de Southern California Pizza Company, LLC. Al cierre de edición no respondió sobre las denuncias de robo de salarios ni la manipulación de los horarios que reclaman los trabajadores.