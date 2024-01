Entrenador Andre Rozier dice que Pitbull Cruz será un problema para Rolly Romero: “Lo superará”

El entrenador Andre Rozier expresó que Isaac ‘Pitbull’ Cruz será un problema y vencerá a Rolando ‘Rolly’ Romero en la pelea donde el estadounidense pondrá en juego su título de 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 30 de marzo en Las Vegas.

En una entrevista con FightHype, Rozier explicó que el Pitbull Cruz se caracteriza por ser un peleador que ejerce mucha presión y esto es algo que Rolly Romero aún no ha experimentado, por lo que tendrá que trabajar mucho más para poder contrarrestarlo.

“Rolly es un personaje. Es muy divertido, entretenido. Puede golpear, pero en el departamento de habilidades, necesita trabajar mucho más, y creo que Pitbull va a ejercer mucha presión sobre él. Él (Pitbull) se mantendrá cerca y lo superará. Cada pelea es diferente, pero hay que favorecer ese factor. Gervonta no pudo sacarlo de ahí, y vaya, saca a todos de ahí”, dijo.

Pitbull Cruz disputará por segunda vez un título mundial ante Rolly Romero. Foto: Cooper Neill/Getty Images. Crédito: Cooper Neill | Getty Images

“Pitbull debe tener un gran mentón y su presión es algo que pone a la gente en una posición incómoda. Va a ser duro. Rolly verá algunas cosas que no ha visto, especialmente en lo que respecta a la presión. Si no puede causarle ningún daño visible a Pitbull en esta pelea, será un problema. No, no me gusta Pitbull como ese tipo. Él no es ese tipo que te saca de ahí. Él es ese tipo que te supera en trabajo y esfuerzo. Eso es lo suyo. Entonces, no creo que eso vaya a suceder, pero puedo verlo superando a Rolly con seguridad”, añadió.

Cabe destacar que Rolly Romero en un principio estuvo interesado en una pelea con Ryan García, pero tras molestarse con Óscar de la Hoya por decir que supuestamente había pedido mucho dinero para aceptar el duelo y enterarse de que estaban negociando a sus espaldas una disputa con el Pitbull Cruz, el campeón estadounidense decidió hacer a un lado al californiano y enfocarse en el pugilista mexicano, quien también quería subir al ring contra King Ry.

Esta pelea marcará la segunda oportunidad del Pitbull Cruz de coronarse campeón mundial. La primera vez que el mexicano disputó un título fue ante Gervonta Davis en diciembre de 2021, cuando sustituyó a Rolly Romero, y perdió por decisión unánime en un aguerrido combate donde Tank retuvo su título regular de peso ligero de la AMB.

Rolly Romero pondrá en juego por primera vez su título de la AMB ante Pitbull Cruz. Foto: Steve Marcus/Getty Images.

Rolando ‘Rolly’ Romero, de 27 años, se convirtió en monarca de peso superligero de la AMB tras su polémica victoria sobre Ismael Barroso. El estadounidense tiene marca de 15 victorias (12 por la vía rápida) y una derrota.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 24 años, logró un importante triunfo ante Giovanni Cabrera el pasado mes de julio y ahora tendrá el chance de ganar su primer título mundial. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 25 victorias (17 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Oficial: Rolly Romero defenderá su título ante Pitbull Cruz el 30 de marzo en Las Vegas

· Rolly Romero hace a un lado a Ryan García y apunta a pelea con Pitbull Cruz: “Que se jo** la princesa”

· Óscar de la Hoya ataca a Floyd Mayweather tras cambio de opinión de Ryan García sobre Haney