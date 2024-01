Estar tanto tiempo sentado trabajando puede aumentar el riesgo de mortalidad

Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open revela que la prolongada permanencia en una posición sedentaria en el lugar de trabajo podría estar vinculada a un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas y enfermedades cardiovasculares.

La investigación, llevada a cabo en Taiwán y abarcando a más de 480,000 adultos durante 12 años, sugiere que una alternancia entre períodos de estar sentado y no sentado en el trabajo podría mitigar estos riesgos.

La creciente prevalencia del sedentarismo en la vida moderna ha llevado a muchas empresas a mantener a sus empleados sentados durante largos períodos, a pesar de la conciencia de los efectos negativos para la salud asociados con este comportamiento.

En línea con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2020, así como las pautas de actividad física del 2018 en Estados Unidos y el 2019 en el Reino Unido, el estudio destaca la importancia de reducir las conductas sedentarias.

Los resultados del estudio, que se centró en tres disposiciones ocupacionales para sentarse (mayoritariamente sentado, alternando sentado y no sentado, y mayoritariamente no sentado), revelan que aquellos que permanecen sentados en su mayoría en el trabajo enfrentan un 16% y un 34% más de riesgo de mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, respectivamente, en comparación con aquellos que rara vez están sentados durante sus jornadas laborales.

El análisis también tuvo en cuenta la actividad física en el tiempo libre de los participantes. Los resultados mostraron que aquellos con niveles más altos de actividad física en su tiempo libre experimentaron un riesgo significativamente menor de mortalidad en comparación con aquellos que permanecían mayoritariamente sentados.

Además, no se observaron diferencias significativas en el riesgo de mortalidad entre aquellos que alternaban entre estar sentados y no sentados en el trabajo.

La clave es la inactividad física

El estudio destacó que el 60% de la cohorte estudiada estaba en el grupo mayoritariamente sentado, el 10% en el grupo mayoritariamente no sentado y el 29% en el grupo alternando sentado y no sentado. La inactividad física fue reportada por el 47% de los participantes en el grupo mayoritariamente sentado, el 51% en el grupo alternando, y el 57% en el grupo mayoritariamente no sentado.

Durante el período de seguimiento de 12 años, se registraron un total de 26,257 muertes, con el 57% de estas ocurriendo en el grupo mayoritariamente sentado. Entre las 5,371 muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares, el 60% pertenecía al grupo mayoritariamente sentado.

El estudio sugiere que adoptar un enfoque más activo en el lugar de trabajo, como la alternancia entre estar sentado y no sentado, junto con niveles adecuados de actividad física en el tiempo libre, puede reducir significativamente el riesgo de mortalidad. Incluso pequeños incrementos diarios de 15 a 30 minutos de actividad física en el tiempo libre pueden equipararse a niveles de riesgo observados en aquellos que rara vez están sentados.

Estos hallazgos resaltan la importancia de considerar la actividad física no solo como un componente de bienestar, sino también como una estrategia efectiva para reducir los riesgos asociados con el estilo de vida sedentario. Adoptar hábitos más activos, tanto en el trabajo como en el tiempo libre, puede tener un impacto positivo significativo en la salud cardiovascular y la mortalidad en general.

