Irán niega relación con ataque que mató a 3 soldados de EE.UU. en la frontera entre Jordania y Siria

La misión de Irán ante las Naciones Unidas dijo en un comunicado el lunes (29.01.2024) que Teherán no estuvo involucrado en un ataque que mató a tres soldados de Estados Unidos cerca de la frontera con Siria.

En declaraciones difundidas por la agencia estatal de noticias IRNA, la delegación aseguró que “Irán no tenía ninguna conexión y no tenía nada que ver con el ataque a la base estadounidense”. Sin embargo, argumentó que “existe un conflicto entre las fuerzas estadounidenses y grupos de resistencia en la región que responden a los ataques.”

Tehran has nothing to do with US base attack: #Iran ’s UN mission https://t.co/IU9K5dFHfm pic.twitter.com/rYv8sclrRm

Es la primera vez que miembros de las fuerzas militares estadounidenses mueren como resultado de fuego hostil desde el reinicio de la guerra entre Israel y Hamás.

These brave Americans and their families are in my prayers, and the entire Department of Defense mourns their loss. https://t.co/Et2lwQ5BHb