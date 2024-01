Refugio de animales causa polémica con promesa de nombrar como tu ex a gatos y luego castrarlos

En vísperas de San Valentín los enamorados se preparan para sorprender a la persona amada con un lindo detalle, sin embargo, también está el otro lado de la moneda, aquellos corazones decepcionados o rotos, y para ellos existe una propuesta peculiar que podría ayudarles a “sanar” esa herida.

Con la polémica invitación de… “Porque algunas cosas no deberían reproducirse”, acompañada de la frase “¡Castra a tu ex para el día de San Valentín!”, un refugio de animales en Nueva Jersey ofrece ponerle el nombre de tu ex a uno de sus gatos, para luego esterilizarlo o castrarlo, como solución para cualquiera que alguna vez haya sentido que su ex no debería reproducirse.

Esta campaña del Día de San Valentín es parte de “Trap-Neuter-Return” (TNR), programa de estilización de la organización Homeward Bound Pet Adoption en Blackwood, la cual tiene como objetivo, evitar la reproducción masiva y sin control de animales y gatos salvajes.

“Así es, por solo $ 50, Homeward Bound Pet Adoption Center le pondrá a un gato salvaje el nombre de su ex. Luego, el gato será esterilizado o castrado antes de ser devuelto a su colonia como parte de nuestro programa de captura, castración y devolución TNR”, es lo que se puede leer en la publicación hecha en las redes sociales de la Organización.

De acuerdo a Homeward, el programa TNR, es un componente vital del control de la población de gatos salvajes, ya que rompe el ciclo de reproducción y detiene el nacimiento de gatos no deseados dentro de la comunidad.

Todo lo recaudado con la campaña, será ocupado en las cirugías de esterilización y castración a un costo reducido para los gatos de la comunidad y sus cuidadores que la necesiten.

Todas las personas interesadas en sacar su “estrés” por su ex podrán hacer la solicitud a través de los medios de contacto que la organización pone a su disposición en redes sociales o por correo electrónico, a outreach@homewardboundnj.org

Así como Homeward, existen muchos refugios y grupos de voluntarios en Estados Unidos, implementan estrategias y programas de captura, castración y devolución de animales, y aprovechan estas fechas para darle un sentido “cómico” y con más auge a las campañas.

Es el caso del Zoológico de San Antonio, quien de acuerdo a medios locales, a cambio de una donación, le pondría a una cucaracha el nombre de tu ex y se la daría de comer a un animal.

Así mismo, la Lexington Humane Society en Kentucky en 2021, anunció que por solo $10 dólares le escribirían el nombre de su elección dentro de una caja de arena para que un gatito hiciera sus necesidades.

Actualmente, sumado a las fechas de San Valentín, tiene el programa de adopción de “Ready To Cuddle”, el cual consiste en que con un abrazo, tendrá la opción de elegir un perro, cachorro, gato o gatito adoptable de LHS, según disponibilidad.

