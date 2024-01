Ricky Rubio regresa al Barcelona y analiza su carrera en la NBA y problemas de salud mental

“El 30 de julio fue uno de los días más duros de mi vida”, explicó Ricky Rubio cuando tomó la decisión de apartarse de la Selección Nacional de España de cara a la Copa del Mundo de 2023 y dar prioridad a los graves problemas de salud mental que estaba afrontando en aquel entonces.

Esto tuvo como consecuencia que se ausentara de manera indefinida de la práctica con su equipo en la NBA, los Cleveland Cavaliers, hasta que finalmente se tomó la decisión en conjunto de desvincularse del equipo de Ohio, poniendo punto y final a su carrera de más de 12 años en la mejor liga del mundo.

Sin embargo, el baloncesto le vuelve a sonreír a Ricky Rubio quien ve como una nueva puerta se le abre y como primer paso estará entrenando con su antiguo club, el FC Barcelona, equipo con el que fue campeón de Europa antes de poner marcha a la NBA. Así lo ha anunciado a través de sus redes sociales el base armador de 33 años de edad. En entrevista con el periodista Jon Krawczynski del diario The Athletic, el español habló sobre su salud mental, su carrera en la NBA y mucho más:

“Tengo escalofríos pensando en los días en los que todo era oscuro. Había algo que me nublaba la mente, que no podía superar. Ahora estoy mucho mejor con la ayuda que necesitaba recibir, y me estoy reconstruyendo de dentro hacia fuera, y no de fuera hacia dentro”, cuenta con sinceridad un Ricky que también comentó sobre lo difícil que le acabó resultando congeniar sus conflictos internos con su imagen, una cara para el mundo exterior con la que siempre intentó lucir bien:

“Siempre he sido el que intentaba ser positivo, pero a veces simplemente me estaba mintiendo a mí mismo. Me decía que no me podía sentir de una determinada manera porque eso me frenaría. Pero si te mientes a ti mismo, eso se acaba volviendo contra ti, y eso es lo que me ha pasado. Hay que ser sincero con uno mismo”.

“Una de las noches más duras de mi vida. Mi mente se fue a un lugar muy oscuro. La última lesión con los Cavs fue muy dura pero no fue el gran factor que me llevó a eso. Fueron cosas pequeñas que habían estado ahí durante años y que finalmente se volvieron contra mí”. Y a un proceso de recuperación en el que aparentemente el baloncesto no va a quedar a un lado de manera definitiva: “Espero que esto no haya supuesto un final definitivo. Quiero ver si me encuentro mejor, sé que será todo diferente. Primero, voy a pensar en mí. Todavía estoy en un proceso de recuperación, ha pasado por un shock muy grande. Pero sé que el baloncesto es una parte muy grande de lo que soy”.

Las dos fatídicas lesiones de rodilla

“A veces me gustaría haber tenido una carrera todavía mejor. Me gustaría haber ganado un título. Pero al final me doy cuenta de que lo disfruté. Hubo malos momentos, por supuesto, no ha sido una historia perfecta. Pero aprendí mucho, hice muchos amigos y crecí durante todo el proceso. Disfruté del baloncesto”.

Rubio hizo mención también sobre sus graves lesiones de rodilla que pusieron en jaque su carrera en la NBA, pero que definitivamente marcaron su yo interno y pudo superar las adversidades y crecer como persona.

“Llegué a un punto en el que me sentía invencible. Entonces llegó la lesión y me dije que no me podía afectar. No sé si era inocencia, pero creía que no podía irme mal. Siempre pienso en esa lesión y en cómo podrían haber ido las cosas sin ella. Todo pasa por una razón, pero lo sigo pensando. Me lo estaba pasando tan bien esa temporada, que no me lo podía creer”.

“Me sentí como una estrella del rock. No quería estar en el primer plano, pero tampoco me podía quejar, era genial. Mi forma de jugar era puro Ricky. No pretendía faltar al respeto a otros equipos, era mi manera de divertirme. Siempre intento ser respetuoso con todo el mundo. Pero, al mismo tiempo, me gusta divertirme en la pista”.

Llegaría una nueva etapa en los Cleveland Cavaliers, equipo donde estaba siendo un jugador referente y de los más experimentados, pero lamentablemente llegó una nueva lesión en la misma rodilla: “Llegó un punto en el que era una situación perfecta. Estaba en un equipo que necesitaba que rindiera a mi mejor nivel y yo me sentía mejor que nunca, en mi prime físico y mental. Todavía creo que no he superado aquello, la verdad. Perdí la confianza. Las cosas iban bien, todo había encajado después de haber pasado por tantas cosas… ¿y me tocaba eso?”.

Los problemas de ser un niño prodigio

Ricky debutó en el profesionalismo con apenas 14 años de edad y ya a sus 18 había jugado una final en unos Juegos Olímpicos, lo cual siempre lo mantuvo en el ojo del huracán, y esto tuvo un precio muy fuerte y grande que pagar: “Fue todo tan rápido que no pude ni plantearme si quería ser profesional. Fue como ya está, soy profesional. Pero con la Selección no tenía miedo, no sabía que había cosas que se podían torcer. Solo pensaba en las cosas buenas. Me lo estaba pasando tan bien que podría haber jugado con una sola pierna”.

A partir de experiencias como esas, Rubio reconoció que simplemente se fue alejando más y más de enfrentarse a las emociones y sentimientos que vivía: “Tenía que esconder mis sentimientos, quizá porque soy una persona súper sentimental. Tenía que hacerlo así para que no afectara a mi nivel de juego”. “Es duro porque muchas veces solo tienes estas oportunidades una vez, no se repiten. Si no te subes a los trenes, no sabrás lo que podría haber pasado. Pero ahora creo que ojalá hubiera disfrutado más en esas primeras etapas de mi vida”.

El fallecimiento de su madre fue un golpe muy duro

“Estaba perdido, no sabía quién era, tenía que reconstruirme. Creo que a mucha gente le pasa, un momento en el que se pierde y necesita reencontrarse con los motivos para vivir. Por suerte, yo lo controlé a tiempo. Ahora sé que no estoy solo. Sé que cuando explicas las cosas, la gente te entiende. Somos seres humanos, pasamos por cosas similares en contextos distintos. Hay que apoyarse unos a otros, recurrir a los demás, buscar a las personas a las que amas. Pero no voy a mentir, es un proceso duro”.

Sus compañeros en la NBA le motivaron y ayudaron a mejorar

“Ese es mi anillo de campeón. Prefiero ser una buena persona que un gran jugador. Al final, la gente te va a recordar por cómo eras y cómo les hacías sentir, no por si jugabas al baloncesto bien o mal”. El base español tuvo una reflexión sobre por qué decidió ser jugador de baloncesto: “Nadie me obligó a jugar, simplemente me enamoré de ese juego por sus complejidades y todos los detalles que acaban siendo importantes. Decidí que estaba dentro de mí, sabía que lo echaría mucho de menos si no jugaba”.

