Luka Doncic hizo historia en la NBA al anotar 73 puntos en partido contra Atlanta Hawks

Luka Doncic sigue siendo uno de los mejores jugadores de la temporada actual de la NBA y en su más reciente partido ante los Atlanta Hawks lo volvió a demostrar al conseguir anotar un total de 73 puntos, cifra que lo coloca como una de las mejores actuaciones individuales en la historia de la NBA, solo por detrás de dos leyendas como Kobe Bryant y Wilt Chamberlain.

Cabe destacar que los 73 puntos de Doncic llegaron en la misma semana que el jugador estrella de los Sixers de Filadelfia, el pívot camerunés Joel Embiid, consiguió encestar 70 puntos, un récord para la franquicia y superó a Chamberlain quien hasta esa noche lo mantenía bajo su poder.

Doncic ha sido increíble en cuanto a rendimiento ofensivo desde su llegada a la NBA; posee récords en distintas áreas sobre la duela como por ejemplo los triples-dobles, anotación, eficiencia, asistencias y presencias en partidos Todos Estrellas con apenas 25 años de edad.

Pero los Atlanta Hawks fueron los testigos del hasta el momento récord más impresionante del jugador esloveno con 73 puntos, una cifra que no se había conseguido desde el pasado 2006 cuando Kobe Bryant encestó 81 puntos ante los Toronto Raptors.

Únicamente superado por dos leyendas angelinas

Sólo Kobe Bryant y Wilt Chamberlain, en dos ocasiones, han anotado más puntos en un partido que el esloveno. Doncic también consiguió hacerse del récord de más puntos en una primera mitad con un total de 41, encestando 18 en el primer cuarto y 23 en el segundo. Consiguió embocar un total de 17 de 22 tiros de campo, incluyendo 6 triples de 9 intentos, todo en el primer tiempo del partido.

“Hay algunos jugadores increíbles”, aseguró Doncic en el post partido de los Hawks, cuando se le preguntó sobre la reciente racha de grandes actuaciones anotadoras de varios jugadores en la liga como Embiid y Devin Booker de los Phoenix Suns.

“Hay tanto talento en la NBA. No creo que haya habido nunca tanto talento. No lo sé porque no veía la NBA. Pero hay tanto talento en el juego que es solo una locura”, añadió, en declaraciones recogidas por Associated Press.

Recientemente el esloveno tuvo otra gran actuación ofensiva, esta vez ante los Soles de Phoenix, equipo con el que siempre pareciera sentirse inspirado para jugar al máximo nivel que puede. Doncic anotó 50 puntos, repartió 15 asistencias, bajó seis rebotes, consiguió cuatro robos y dio tres tapones.

“Cuando este tipo de ‘premios’ vienen con una victoria, es más divertido. Fue un partido duro fuera de casa y ganamos. Por lo que más allá de mi actuación individual, ganamos el partido, así que estoy muy feliz”, expresaba Doncic tras finalizar el choque y haber hecho historia una vez más.

Luka Doncic se convirtió en el cuarto jugador en la historia que anotaba 50 puntos en el Día de Navidad, uniéndose a Wilt Chamberlain (59 en el año 1961), Rick Barry (50 en 1966) y Bernard King (el último en lograrlo, con 60 en 1984).

Algo mucho más especial fue que su actuación le valió para dejar atrás la barrera de los 10.000 puntos en la NBA, marca que ha superado con apenas 24 años y 301 días de vida y habiendo jugado 358 partidos en la mejor liga de baloncesto del mundo.

Tan sólo le superan Michael Jordan, último en alcanzarlo en menos partidos (303). Wilt Chamberlain es el jugador que lo ha hecho en menos juegos en toda la historia de la liga (236). Elgin Baylor (315), Kareem Abdul-Jabbar (319), Oscar Robertson (334) y George Gervin (355). Doncic volvió a hacer de las suyas ante los Atlanta Hawks y sigue sumando méritos para ser considerado un serio candidato a ganar el premio MVP de la temporada actual.

