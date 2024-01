5 errores al organizar tu hogar y cómo solucionarlos

Expertos comparten los errores más comunes y las ingeniosas formas de corregirlos

By Anna Kocharian

Cuando hablamos de organización en el hogar, los consejos están a la orden del día. Definitivamente hemos abordado ampliamente el tema, hemos hablado de cómo organizar una despensa, formas rápidas de acomodar la entrada de la casa y cómo aprovechar al máximo el espacio para guardar cosas debajo de la cama.

Y según lo que he aprendido, no hay una solución única que funcione para todo.

Identificar qué tipo de persona eres en términos de organización es esencial para encontrar la solución adecuada para el proceso, según Anna Glielmi, quien es una experta profesional en organización. “No se trata de determinar qué tipo de persona es mejor. Se trata de adaptar las soluciones a tu forma de pensar”.

Claro, es fácil deslumbrarse con la idea de tener un refrigerador perfectamente abastecido o un cuarto de lavandería impecablemente organizado, pero el mantenimiento es fundamental.

Una organizadora profesional alguna vez me dijo que la mejor manera de seguir un método de organización, es asegurándose que sea fácil de mantener desde el principio. Así que vamos a regresar a esos principios fundamentales que te darán las herramientas que necesitas para comenzar tu proyecto con el pie derecho.

Recurrimos a profesionales para descubrir cuales son los errores más comunes que suelen ver y cómo los solucionan.

Error Número 1: El Que Mucho Abarca, Poco Aprieta

Roma no se construyó en un día y esa cocina perfectamente organizada que persigue tu feed de Pinterest tampoco se creó de la noche a la mañana.

“Un error común que veo que la gente comete cuando organiza su hogar es tratar de hacer demasiadas cosas a la misma vez, lo que ocasiona que perdamos el enfoque del área o el objetivo”, dice Nicole Mahmood, fundadora de Homefront Organizing, con sede en Los Ángeles. No solamente es una idea poco realista el querer organizar un cuarto (y mucho menos toda una casa) en un solo día, sino que también es poco probable si quieres hacerlo de forma correcta.

Solución: Realiza cambios pequeños y viables

Mahmood suele aconsejarles a sus clientes que trabajen en períodos de 2 a 4 horas para evitar que el cansancio se acumule o que tomes decisiones precipitadas, cómo deshacerte de mucho o muy poco. “No intentes organizar tu closet después de un día largo y difícil en el trabajo. Date tiempo para respirar, y elige un momento en el que tengas energía y la menor cantidad de distracciones posibles”, dice la organizadora profesional. “En el futuro, verás que la organización no es una tarea tediosa que consume todo tu tiempo libre y te será más fácil mantener todo ordenado”.

Error Número 2: Comprar Antes de Organizar

Es fácil caer en la tentación de hacer compras impulsivas al inicio de un proyecto de organización, pero es importante tener en cuenta que no le estarás haciendo ningún favor a tu billetera.

“Veo a mucha gente que compra productos para organizar antes de haber ordenado y desechado lo que ya no necesitan”, dice Drew Price, fundador de Drew Price Organizing. Eso no sólo es una pérdida de tiempo sino también de dinero. Lo último que quieres hacer es gastar dinero para almacenar cosas que son innecesarias o que después te desharás de ellas.

Solución: Organiza, Luego Compra

He entrevistado a docenas de expertos en organización que coinciden con Price: Organiza primero y después compra lo que necesitas exactamente para almacenar tus cosas.

Para empezar, agrupa clasificando todo en categorías y deshazte de todo lo que ya no quieras o necesites. Después, Price recomienda revisar lo que queda para determinar qué tipo de contenedores serán necesarios para guardar las cosas. “Muchas veces, después de haberse deshecho de algunas cosas, las personas se dan cuenta que no tienen que comprar nada adicional para organizar lo que tienen”, añade Price.

Error Número 3: Amontonar Todo

Deshacerse de cosas nunca es fácil, pero la realidad es que no todo lo que tienes vale la pena que permanezca guardado en tu hogar.

“El error de organización más común que veo es cuando las personas tienen más cosas, que espacio para guardarlas”, dice Elese Denis, fundadora de Denis Organization. La solución aquí es reducir la cantidad de desorden y ser más metódico en cómo y dónde se guarda todo.

Solución: Deja ir las cosas que no necesitas

Denis sigue un enfoque de tres partes donde le aconseja a sus clientes clasificar sus pertenencias en tres categorías.

Amarillo: Articulos de alta prioridad que se usan todos los días y que deben mantenerse a la mano, como cubiertos, platos y tazas.

Azul: Cosas que se utilizan de forma esporádica, como un sartén que solamente se saca durante la temporada festiva o alguna ocasión especial. Estos artículos pueden guardarse en estantes más altos con menos accesibilidad.

Rojo: Son artículos que se usan una o dos veces al año, como una máquina para hacer pan o ciertos accesorios especiales para las batidoras. Estos pueden guardarse en contenedores o cajas y mantenerse alejados de la vista.

Todo lo que sobra se puede vender, donar o reciclar, dice Denis. “Les pido a los clientes que revisen los contenedores y las cajas que han guardado entre seis meses y un año después, con la esperanza de que se den cuenta que también pueden deshacerse de muchas más de esas cosas”.

Los contenedores de almacenamiento que Denis prefiere son las cajas transparentes que pueden cerrarse de la marca Sterilite, que vienen en una amplia variedad de formas, tamaños y colores.

Compra: Contenedor de almacenamiento transparente Sterilite de 32 qt, $8 en Target

Error Número 4: No Maximizar el Espacio Disponible

Si no estás utilizando todo el espacio que tienes disponible, estás perdiendo una gran oportunidad. Esto significa que tienes que aprovechar al máximo cualquier espacio que tengas para guardar y, sí, a veces necesitarás ingeniártelas un poco para lograrlo.

Vamos a considerar dos cocheras como ejemplo. “Cuando no aprovechas el espacio de almacenamiento vertical en la cochera, los artículos que guardas tienden a ocupar más espacio en el suelo que en las paredes”, dice la organizadora profesional Tanisha Lyons-Porter de Natural Born Organizers. “Este error en la organización reduce drásticamente la cantidad que puedes almacenar, así que terminas buscando espacio en la casa para guardar artículos que deberían estar en la cochera”.

Solución: Utilizar el espacio vertical

Para corregir este error, Lyons-Porter recomienda utilizar gabinetes empotrados en la pared o estantes instalados en la pared o independientes para crear más espacio. En una cochera o en un sótano, tienes la oportunidad de almacenar cosas que compras al por mayor, electrodomésticos pequeños que usas poco, suministros para fiestas y más.

Como estante de almacenamiento independiente, el favorito de Lyons-Porter, es esta versión de cinco niveles que es eficiente y está diseñada para guardar una variedad de contenedores y otros accesorios.

Compra: Unidad de estantes de almacenamiento para cochera o garaje de acero resistente de 5 niveles Muscle Rack, $179 en Home Depot, $157 en Wayfair

Error Número 5: Pasar por Alto Problemas Pequeños

Ninguna tarea de organización es demasiado pequeña como para no hacerla. Incluso las áreas que parecen ser insignificantes pueden causar una especie de efecto dominó en relación al desorden en toda la casa.

En áreas de mucho tráfico, como la entrada o el vestíbulo, el querer dejar abrigos, bolsas o paquetes evitando el esfuerzo adicional de guardar cada cosa en su lugar designado, puede parecer una idea muy tentadora. Pero cuando estas cosas no se ponen en un lugar específico, es cuando el desorden empieza a acumularse.

“Un error común que siempre veo es cuando las personas abren su correspondencia: guardan el sobre junto con todo lo demás que viene adentro (lo que añade volumen) y las solicitudes no deseadas”, dice la especialista en productividad Pamela Mims.

Solución: Combate el desorden desde su origen

Encontrar maneras de solucionar los desórdenes más pequeños,puede hacer una gran diferencia. Por ejemplo, una solución para evitar la acumulación de correspondencia (ya sea publicidad y otras cosas) es abrirla el mismo día, ten cerca un contenedor de reciclaje y tira inmediatamente cualquier folleto, solicitudes de donaciones y nuevas ofertas de tarjetas de crédito que no planeas utilizar, dice Mims. Usar una carpeta o un folder con separadores también puede ser una buena manera de mantener el correo importante organizado en un mismo lugar.

Mims recomienda este organizador estilo minimalista para mantener tus facturas, documentos o recibos fácilmente organizados y accesibles.

Compra: Organizador de carpetas Horizontal Triple Acrimet, $25 en Amazon, $26 en Walmart.

