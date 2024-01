Anuel AA reveló que hará realidad su sueño de actuar en Hollywood

Todo parece indicar que este 2024 está lleno de nuevos comienzos para el rapero Anuel AA. Y es que además de darle la bienvenida a este año en compañía de una nueva pareja, el famoso dio a conocer que se estrenará como actor en Hollywood. ¿Qué fue lo que dijo al respecto? Sigue leyendo para enterarte de los detalles.

Es en medio del escándalo que protagoniza su ex pareja Yailin la más Viral que el intérprete de “La Jeepeta”, reveló que buscará expandir sus horizontes al experimentar como modelo, diseñador, ¡y actor!

“Dios me está bendiciendo y dándome mucho más de lo que yo me merezco. Yo trapero, canto reguetón, rapeo, modelo… Soy un diseñador empezando en la industria de fashion y este año debuto actuando en Hollywood como siempre lo soñé, más que cantar. No paran de entrar negocios a diestra y siniestra y aún no ha salido mi nuevo álbum”, contó sin revelar más detalles sobre el proyecto.

Eso sí, Anuel se mostró más que emocionado por esta nueva etapa en su vida, sobre todo después de ser el blanco de críticas por el supuesto despido injustificado de su ex mánager, Fabián Eli Carrión.

Y es que recordemos que en 2022 comenzó una intensa batalla legal luego de presentarse una demanda en contra del cantante argumentando que fue “despedido unilateralmente” y aún se le debían millones de dólares en pago de honorarios.

“Todo el mundo pensaba que se me había jodido la carrera cuando me separé de Fabrian y eso fue lo mejor que me pasó en mi vida. Tengo un equipo demasiado hijo de p***. No subestimen a nadie en la vida y en especial en la industria de la música”, dijo en redes sociales.

“Ahora en febrero y marzo va a salir una ola de canciones y remix nuevos más el álbum ‘Inundando la calle’, pero lo mejor es todo lo que está pasando con mi carrera aparte de la música”, son las palabras con las que finalizó su mensaje.

Es así como el ex de Karol G sigue sus pasos, y al igual que ella en la serie de Netflix “Griselda”, busca abrirse paso en una industria tan retadora como la que ya han logrado conquistar.

