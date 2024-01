Celine Dion anuncia “I Am”, un documental que mostrará cómo afronta su enfermedad

La cantante Celine Dion publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que informa a sus fans que la plataforma Amazon Prime estrenará este año “I Am”, un documental dirigido por Irene Taylor, quien nominó al premio de la Academia en 2009 por el cortometraje “The Final Inch”.

Este trabajo no se centrará en la exitosa carrera de la artista canadiense, sino en los efectos que ha tenido en ella el padecer el Síndrome de la Persona Rígida, una enfermedad neurológica que provoca dolor y dificultad en los movimientos, afectando el cerebro y la médula espinal. Tras recibir el diagnóstico a finales de 2022, ella pospuso la gira mundial que tenía planeada.

En su post de esa red social Dion comenta que le fue necesario compartir con el público a través del documental los pormenores de su situación: “Los últimos dos años han sido un gran desafío para mí, el viaje desde descubrir mi enfermedad hasta aprender a vivir con ella y manejarla, pero no dejar que me defina. A medida que continúa el camino para reanudar mi carrera como cantante, me he dado cuenta de cuánto lo he extrañado, el poder ver a mis fans. Durante esta ausencia decidí que quería documentar esta parte de mi vida, para intentar crear conciencia sobre esta enfermedad poco conocida, para ayudar a otras personas que comparten este diagnóstico”.

En las próximas semanas se dará a conocer la fecha de estreno de “I Am”. Jennifer Salke, directora de Amazon MGM Studios, dio a conocer en un comunicado lo siguiente: “Celine Dion es una megaestrella mundial, con una carrera definida no sólo por su extraordinaria ética de trabajo y pasión, sino también por su dedicación a sus fans. Este documental es un retrato crudo e íntimo de un momento crucial en su vida personal y su carrera, y abre el telón de su viaje mientras supera un diagnóstico impensable”.

Celine, de 55 años, es una de las cantantes más exitosas en el género de la balada pop. Tras alcanzar el éxito en 1991 con el sencillo “Where Does My Heart Beat Now” grabó álbumes con ventas millonarias, como The Colour Of My Love, Falling Into You y Let’s Talk About Love. Su más grande éxito es “My Heart Will Go On”, tema de la película “Titanic”, que en febrero de 1998 ocupó el número 1 a nivel mundial.

