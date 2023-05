Celine Dion cancela todas las fechas de su gira debido a la enfermedad que padece

Fue en diciembre pasado cuando Celine Dion informó a través de un video publicado en Instagram que padece una enfermedad neurológica conocida como “Síndrome de la Persona Rígida”, la cual le provoca dolor y dificultad en sus movimientos. Eso hizo que pospusiera sus presentaciones para retomarlas en la primavera y el verano de 2023, pero ahora compartió un largo mensaje en el que una vez más cancela sus shows hasta nuevo aviso.

La cantante canadiense de 55 años explicó en su post los motivos que la llevaron a tomar esta decisión: “Lamento mucho decepcionarlos a todos una vez más. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi fuerza, pero salir de gira puede ser muy difícil incluso cuando estás al 100%. No es justo para ustedes el que siga posponiendo los shows, y aunque me rompe el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora hasta que esté realmente lista para volver al escenario nuevamente. Quiero que todos sepan que no me rindo… ¡y no puedo esperar para verlos de nuevo! – Céline xx…”

Celine no se presenta en concierto desde 2019, y con la gira Courage 2023-2024 iba a recorrer más de 15 países en su regreso triunfal a los escenarios. En cuanto al Síndrome de la Persona Rígida, es una enfermedad incurable que afecta al cerebro y la médula espinal, provocando dificultad de movimientos y espasmos a lo largo del día.

