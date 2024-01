Giselle Blondet se sincera sobre los problemas de ansiedad que vivió durante los inicios de ‘La Mesa Caliente’

Cada tarde, la presentadora de televisión Giselle Blondet ingresa a los hogares de miles de personas de Estados Unidos a través de la señal de Telemundo con el programa “La Mesa Caliente. Y aunque actualmente experimenta gran éxito en compañía de sus compañeras Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Aylín Mujica, no todo ha sido miel sobre hojuelas.

En una reciente visita al podcast de Alejandro Chabán, la famosa reveló que durante los primeros meses de rodaje del programa que espectáculos, sufrió una fuerte crisis de ansiedad.

“Me sentía perdida, me empezaron a dar ataques de ansiedad, tuve hasta ataques de pánico. Yo respiraba profundo, las rodillas me temblaban. Era horrible”, contó Giselle Blondet.

“Era ese miedo de que no me acuerdo de quién soy, no me acuerdo de cómo trabajar. Estaba mal, trataba de hablar y no me salían las palabras”, añadió sin miedo al ‘qué dirán’.

Giselle Blondet indicó que su ansiedad se disparó en un momento en el que buscaba poner fin a una relación amorosa con alguien que le hizo daño emocional: “Son situaciones que ocurrían que yo estaba permitiendo…Era como no respetar mi trabajo, mi familia, mis hijos, criticarme por las cosas que yo hacía”.

“Yo no era yo. Yo no estaba contenta, yo no me atrevía ni hablar. Lo tenía ahí observando todo el tiempo”, añadió la ex presentadora de Nuestra Belleza Latina. No obstante, la pandemia ocurrida en 2020 le permitió dar fin a dicho calvario: “Hubo unas situaciones donde lo transfieren a otro lugar. Se terminó la relación”.

Para finalizar su relato, Blondet aseguró que su hija Andrea -quien es psicóloga- quien logró ayudarla a sobrepasar ese trago amargo por medio de terapia: “Ser feliz es una decisión. Yo decidí que no iba a estar así (…) Yo tuve que trabajar muy duro conmigo misma”, dijo ante los micrófonos del programa digital.

