Los Ángeles FC confirma la llegada de Omar Campos por las próximas cuatro temporadas

Los Ángeles FC hicieron oficial este martes lo que se venía asomando en los últimas días después de anunciar que Omar Campos se convirtió en su nuevo refuerzo de cara a la temporada 2024 de la Major League Soccer.

El defensor mexicano, de apenas 21 años, firmó un contrato con el cuadro dorado y negro hasta la temporada 2027 con opción a una más, de acuerdo con la información publicada por el equipo que viene de disputar la final de la pasada campaña de la MLS en la que cayó ante el Columbus Crew por 2-1.

El lateral izquierdo viene de disputar las últimas tres temporadas y media con el Santos Laguna y se convierte en una apuesta a futuro en la zaga del LAFC desde donde destacan la experiencia que tiene el jugador a pesar de su corta edad.

“Omar (Campos) es una incorporación fantástica a nuestro fuerte grupo de defensores y confiamos en que este traslado al LAFC será positivo tanto para él como para nuestro club en nuestra búsqueda de más trofeos”, comentó el gerente general del equipo angelino, John Thorrington, en un comunicado divulgado por el club.

Omar Campos debutó en la máxima categoría del fútbol mexicano en el 2021 con el Santos Laguna, el único equipo con el que ha jugado hasta el momento. El lateral ha disputado un total de 114 partidos en los que ha marcado ocho goles y dado tres asistencias entre todas las competencias que tuvo acción.

El defensor también ya debutó con la Selección de México al participar en el partido amistoso que jugó El Tri ante Colombia el pasado 16 de diciembre en California. El entrenador Jaime Lozano le dio ingreso en el minuto 81 del encuentro que terminó ganando el combinado sudamericano (2-3).

Agradecido con Santos Laguna

Luego de que se confirmara este martes su fichaje con Los Ángeles FC Omar Campos se despidió de Santos Laguna. El defensor mexicano se mostró agradecido con el club por haber dado sus primeros pasos en el fútbol mexicano de la mano de los Guerreros.

“Santos me dio todo desde el momento que llegué. Era muy chico y me costó adaptarme al principio, pero este club te enseña más en lo personal que en lo futbolístico y aquí aprendí a madurar. Ya no soy el niño que llegó, ahora soy un adulto”, comentó el jugador de acuerdo con un trabajo de TUDN.

“No tengo palabras para describir mi agradecimiento por Santos Laguna, desde que llegué me recibieron muy bien, además de que tiene las mejores instalaciones de México. Las palabras sobran para describir a este club y la verdad es que estoy muy agradecido por todo el tiempo que estuve aquí”, agregó el defensor.

Omar Campos disputó los dos primeros partidos del Santos Laguna en el presente Torneo Clausura 2024 que terminaron con empate ante las Chivas de Guadalajara (1-1) y derrota ante los Rayados de Monterrey (0-2). No estuvo en la caída ante Club León (3-2).

