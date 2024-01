Republicanos avanzan con ‘impeachment’ a Alejandro Mayorkas a quien acusan de “incumplir la ley” en inmigración

El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanaos, avanza en el proceso de juicio político o ‘impeachment’ contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien acusan de incumplir las leyes migratorias.

La semana pasada, el comité presidido por el republicano Mark Green (Tennessee), dio a conocer los dos artículos, conocidos también como acusaciones, contra Mayorkas.

En su primer artículo se acusa a Mayorkas de mostrar una “negativa deliberada y sistémica a cumplir con la ley” en inmigración, lo que ha provocado caos en la frontera.

Los republicanos alegan, en el segundo artículo, que el Secretario violó la confianza pública al haber “hecho declaraciones falsas a sabiendas y obstruido conscientemente la supervisión legal del Departamento de Seguridad nacional.

En la audiencia de este martes, los miembros del comité discuten los artículos, un paso necesario para avanzar a una votación formal para destituir a Mayorkas en el pleno de la Cámara, lo cual podría ocurrir la siguiente semana.

El republicano Mark Green preside el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara. Crédito: EPA/JIM LO SCALZO | EFE

Green citó una decisión de la Corte Suprema, escrita por el juez Brett Kavanaugh –nominado por el expresidente Trump– sobre un caso entre Texas y la Administración Biden.

“El juez Cavanaugh respondió: creo que su posición actual es que, en lugar de una revisión judicial, el Congreso tiene que recurrir a la destitución, o a medidas dramáticas ante tal desafío a las leyes aprobadas por el Congreso”, dijo Green para apuntalar las acusaciones contra Mayorkas. “En otras palabras, la propia posición jurídica de la Administración Biden, la propia posición jurídica de la Administración Biden ante la Corte Suprema es que el ‘impeachment’ es la solución adecuada”.

El demócrata Glenn Ivey (Maryland) contradijo la lectura de Green sobre la decisión de Kavanaugh –citada por otros republicanos– que el juez Kavanaugh reconoce la importancia de aplicar la ley, pero también la imposibilidad del Gobierno federal, ante la falta de recursos, seguirla al pie de la letra.

​”En este punto en particular, la acusación que se hace en los artículos de acusación es que hay un desafío deliberado a la aplicación de la ley. El juez Kavanaugh escribió esto con respecto a ese punto, ya que el tribunal de distrito determinó que el poder ejecutivo no posee los recursos necesarios para arrestar o expulsar a todos los no ciudadanos cubiertos por estos dos estatutos, recordó Ivey. “Entonces, el lenguaje que acaba de leer y el artículo, la primera sección del juicio político, quedan totalmente negados no sólo por este lenguaje, sino también por una larga historia en la que la Corte Suprema remite al Poder Ejecutivo y decide qué hacer cumplir y cómo hacerlo”.

Mayorkas acusa ataques personales y políticos

En una carta enviada a la Cámara, dirigida al representante Green, el secretario Mayorkas acusa que el proceso de juicio político en su contra es un proceso político que incluso permite ataques personales.

“Usted afirma que no hemos logrado hacer cumplir nuestras leyes de inmigración. Eso es falso”, dijo. “Hemos proporcionado al Congreso y a su comité horas de testimonio, miles de documentos, cientos de informes y mucha más información que demuestra con bastante claridad cómo estamos haciendo cumplir la ley”.

En la carta de siete páginas, Mayorkas cita que desde mayo pasado a la fecha se ha deportado a más de 500,000 inmigrantes, concordando con recientes reportes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El funcionario insistió en que hay desacuerdos políticos en el manejo de la frontera, pero defendió su labor y su historial en el DHS.

“Sin lugar a dudas, tenemos desacuerdos políticos sobre el tema históricamente divisivo de la inmigración. Ese ha sido el caso entre las administraciones y los miembros del Congreso durante mucho más tiempo que los últimos 38 años desde la última revisión de nuestro sistema de inmigración”, dijo.

Agregó que el Congreso debe avanzar en una reforma migratoria y criticó el programa de separación de familias implementado por el expresidente Donald Trump.

“Creo que es inadmisible separar a los niños de sus padres como herramienta de disuasión”, expuso. “Creo que la aplicación de la ley en la frontera puede ser dura y humana. Es nuestra responsabilidad ante el pueblo estadounidense superar nuestras diferencias y tratar de alcanzar soluciones juntos. El grupo bipartidista de senadores de los Estados Unidos está haciendo precisamente eso”.

Agregó que su propia historia personal le permite entender la inmigración, por lo que rechazó ataques personales.

“Mi reverencia por la aplicación de la ley me fue inculcada por mis padres, quienes me trajeron a este país para escapar de la toma comunista de Cuba y permitirme las libertades y oportunidades que brinda nuestra democracia”, dijo. “Mis padres experimentaron tal pérdida a manos del autoritarismo que el agente de la ley estadounidense se mantuvo como un símbolo tangible de seguridad y estado de derecho en nuestro nuevo hogar”.

Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, calificó de “vergonzoso” el juicio político a Mayorkas.

La Casa Blanca califica de “vergonzoso” el proceso

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre calificó de “vergonzoso” el juicio político al secretario Mayorkas, al tiempo que se mantienen negociaciones en el Senado para un posible acuerdo migratorio y la apertura del presidente Biden a cerrar la frontera.

“Diré una cosa sobre el impeachment de Mayorkas o los procedimientos para impeachment a Mayorkas: es vergonzoso”, dijo la portavoz. “Es vergonzoso que así quieran usar su tiempo, ya saben, una pérdida de tiempo para intentar destituir al secretario Mayorkas. Creo que es vergonzoso”.

Jean-Pierre insistió en que los republicanos deberían enfocarse en buscar una solución con los demócratas para avanzar en asuntos migratorios.

“Y lo que deberían hacer […] es trabajar con nosotros, trabajar con los demócratas, trabajar con los republicanos, ya sabe, trabajar con los senadores que en realidad están tratando de hacer algo para encontrar una solución”, expuso.

Sigue leyendo:

• Legisladores republicanos inician el proceso de “impeachment” contra Alejandro Mayorkas

• Organizaciones que defienden a inmigrantes rechazan ‘impeachment’ a Mayorkas iniciado por republicanos

• El secretario de Seguridad Nacional aceptó testificar en intento de juicio político en su contra