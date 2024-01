Suspender ayuda será catastrófico para Gaza: ONU

Cortar la financiación de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) tendrá “consecuencias catastróficas” para Gaza, dijeron el miércoles los responsables de distintos organismos de Naciones Unidas en un comunicado conjunto.

“Retirar fondos de la UNRWA es peligroso y resultaría en el colapso del sistema humanitario en Gaza, con consecuencias humanitarias y de derechos humanos de gran alcance para el territorio palestino ocupado y en toda la región”, dijo el comunicado de los jefes de los organismos que forman el Comité Permanente entre Agencias de la ONU.

Varios países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, han anunciado la suspensión de nuevos fondos a esta agencia vital para llevar ayuda a los palestinos, principalmente en la Franja de Gaza, tras las acusaciones de Israel de que 12 de sus trabajadores estuvieron implicados en los ataques en territorio israelí del 7 de octubre pasado que dejaron 1.140 muertos, la mayoría civiles.

As the Gaza crisis deepens, lifesaving aid cuts pending investigations into @UNRWA staff involvement in October attacks on Israel could be felt after February, @UN_Spokesperson warns.https://t.co/P337nZLOIQ