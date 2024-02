Belinda se muestra muy sensual, luciendo un atuendo metalizado y con aberturas

Belinda ha vuelto a sorprender a sus millones de seguidores en Instagram, ahora con un video en el que se muestra muy sensual, usando un vestido de color morado, con acabado metalizado y de abertura al centro, lo que dejó ver su marcado abdomen.

La bella cantante de 34 años ha teñido su cabello de color verde, a tono con el concepto visual de su nueva producción. También maneja un alter ego llamado Beli-k, y recientemente explicó a TVNotas que éste nombre “salió porque la nueva música es así. Para mí ser bélica es decir las cosas a la cara, sin miedo al qué dirán. Antes me importaba más, ahora me importa menos”.

El video de su más reciente sencillo, “Cactus”, se estrenó el 31 de enero, y hasta el momento lleva más de dos millones de vistas en YouTube. Es una superproducción dirigida por el dueto Flakka (que integran Lariss de la Vega y Kathya Velázquez) y que presenta a Belinda en el desierto, acompañada de bailarines y luciendo outfits de color negro, rosa y verde. La canción es la primera que lanza en su contrato con la compañía Warner, y formará parte de su próximo álbum, que aún no tiene fecha de estreno.

Con “Cactus” Belinda decidió debutar como intérprete de corridos tumbados, pero desde días antes del lanzamiento comenzó a dar avances del videoclip; ahora muchas partes de la letra se han interpretado como una “tiradera” a su ex novio Christian Nodal. Destacan frases como “Bebo, y salud por to’ los besos. ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros?” y “No todo fue lo que me mostrabas. Si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar”.

El mismo día que se estrenó “Cactus” la artista fungió como conductora (junto con Juanpa Zurita) en la entrega de los TikTok Awards. Belinda también ocupó el escenario para interpretar el sencillo que marca su regreso a la escena musical, y que ya está causando sensación en las principales plataformas de streaming.

