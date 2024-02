Kate del Castillo informa cómo ha podido controlar el vértigo que padece

Kate del Castillo recurrió a sus redes sociales para publicar un video en el que se muestra antes de hacer ejercicio; ella explicó que desde hace tiempo padece vértigo y que todo se debe a un problema que tiene en su mandíbula, lo cual repercute en el oído.

La actriz mexicana se dirigió a sus fans y explicó el problema: “Bueno, pues después de seis semanas de no hacer ejercicio estoy de regreso y estoy muy feliz, porque ya puedo controlar el vértigo. Por ahí, sigue, pero ya no tan severo. Así es que ya estoy haciendo mi vida normal ahora. Estoy feliz, me siento con mucha energía y ya entendí que mi vértigo no viene del oído, sino que viene de la mandíbula, así que tengo que usar una guarda para que mi mandíbula tenga la mordida correcta, para que no empuje el canal del oído, que es lo que hace que me desbalancee tanto. Así que pues en eso estoy, pero ya estoy de vuelta, así es que ya voy a poder entrenar”.

En otro clip Kate aparece haciendo sus extenuantes rutinas, con las que fortalece sus piernas, brazos y abdomen. Ella complementó su post con el mensaje: “He vuelto a entrenar a mi ritmo. Todavía temblando un poquito…”🙃♥️👊🏼💪🏽🙏😰

El problema de vértigo que padece la protagonista de “La Reina Del Sur” llegó a ser severo, y eso también provocó que tomara una pausa en su trabajo mientras recibía un diagnóstico. Antes de que le cubrieran sus tatuajes para interpretar un personaje, Del Castillo escribió: “Feliz de estar de regreso trabajando, después de sufrir vértigo durante semanas”.

Hace algunos días Kate del Castillo también informó que protagonizará una bioserie de la cantante Chavela Vargas. Interpretarla significa para ella un reto, pero también es uno de los proyectos más importantes de su carrera: “Es un honor y un gran desafío tener la oportunidad de retratar a una mujer como Chavela Vargas, un personaje lleno de contradicciones y matices. Eso es lo que busco, como actriz me apasiona su vida y su amor por México, las diferentes etapas de su vida, lo bueno, lo malo y lo peor. Su poesía y esoterismo me parecen fascinantes, junto con su amor y pasión por el tequila. Me da miedo, y por eso lo acepté. Hay mucho que aprender de Chavela, empezando por su libertad”.

Sigue leyendo: